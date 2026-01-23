Alerta por calor extremo en el AMBA y la llegada de tormentas severas en varias zonas del país: cómo sigue el clima + Seguir en









El AMBA encara encara una jornada con máxima de 32 grados y se esperan máximas similares los próximos días. El SMN emitió varias alertas por la llegada del agua a la par de altas temperaturas.

La mínima para este viernes es de 22 grados en el AMBA.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara un viernes con máxima de 32 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por calor extremo en otras 13 provincias y tormentas severas en 11 distritos a lo largo del país.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA El organismo indicó para este viernes una mínima de 22 y máxima de 32 grados, con una jornada parcialmente nublada. El sábado y domingo pasarían a una franja entre los 24 y 34 grados. El comienzo de la semana contará con mayores números, en la franja entre los 26 y 36 grados para el lunes y 24 a 35 para el martes. El resto de la semana espera una máxima de 32 con mínima de 23.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/2014656844900307112&partner=&hide_thread=false 23 ENE I #Alertas para hoy:



#Tormenta

Lluvias intensas

40-70 mm con ráfagas ≥ 100 km/h

20-50 mm con ráfagas cercanas a 90 km/h en algunos sectores

Granizo



Temperaturas extremas: #Calor

Efecto leve a moderado en la salud



+ info https://t.co/GRjfngFWuF pic.twitter.com/H68VFQFMoy — SMN Argentina (@SMN_Argentina) January 23, 2026 Alerta por calor extremo y tormentas: las provincias afectadas El organismo anunció calor intenso para Corrientes, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Buenos Aires.

Además, el SMN emitió alerta amarilla por tormentas en Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, parte de La Pampa, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires. Se espera que estén acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos, ráfagas de 90 km/h y precipitación acumulada entre 20 y 50 mm.

Por último, la alerta naranja aplica para el centro y oeste pampeano, donde se esperan ráfagas intensas que pueden superar los 100 km/h y una acumulación entre 40 y 70 mm.