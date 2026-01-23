El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara un viernes con máxima de 32 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por calor extremo en otras 13 provincias y tormentas severas en 11 distritos a lo largo del país.
Alerta por calor extremo en el AMBA y la llegada de tormentas severas en varias zonas del país: cómo sigue el clima
El AMBA encara encara una jornada con máxima de 32 grados y se esperan máximas similares los próximos días. El SMN emitió varias alertas por la llegada del agua a la par de altas temperaturas.
-
¿Fue un tsunami? Esto es lo que dice la ciencia sobre lo que pasó en la costa
-
Buscan sobrevivientes en el feroz temporal que azotó Nueva Zelanda
Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA
El organismo indicó para este viernes una mínima de 22 y máxima de 32 grados, con una jornada parcialmente nublada. El sábado y domingo pasarían a una franja entre los 24 y 34 grados. El comienzo de la semana contará con mayores números, en la franja entre los 26 y 36 grados para el lunes y 24 a 35 para el martes. El resto de la semana espera una máxima de 32 con mínima de 23.
Alerta por calor extremo y tormentas: las provincias afectadas
El organismo anunció calor intenso para Corrientes, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Buenos Aires.
Además, el SMN emitió alerta amarilla por tormentas en Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, parte de La Pampa, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires. Se espera que estén acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos, ráfagas de 90 km/h y precipitación acumulada entre 20 y 50 mm.
Por último, la alerta naranja aplica para el centro y oeste pampeano, donde se esperan ráfagas intensas que pueden superar los 100 km/h y una acumulación entre 40 y 70 mm.
Dejá tu comentario