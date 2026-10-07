Meat & Fire llega a Buenos Aires: el festival que pone a la parrilla argentina frente al fuego del mundo

Del 10 al 12 de octubre, el Hipódromo de Palermo será escenario de un encuentro internacional de cocina al fuego, con 30 parrillas, chefs de distintos países, productores, música y experiencias gastronómicas.

Habrá 30 parrillas internacionales, espacios de degustación, un mercado de productores, música en vivo, experiencias de marcas y un ágora destinada a ponencias, debates y showcookings.

Hay algo hipnótico en el fuego. Antes de las cocinas profesionales, de las recetas escritas y de los restaurantes, ya estaba ahí: alrededor de una llama se cocinaba, se compartía y se celebraba. Miles de años después, esa escena vuelve a reunir a cocineros de todo el mundo. Esta vez, en Buenos Aires.

Del 10 al 12 de octubre, el Hipódromo de Palermo será sede de la primera edición internacional de Meat & Fire , el festival dedicado a la carne, la parrilla y la cocina al fuego que nació en Barcelona de la mano de Sagardi Group y que, después de cuatro ediciones en la ciudad catalana, desembarca por primera vez fuera de España .

“Argentina tiene algo extraordinario, que es haber convertido el asado en un acto social. No es únicamente una técnica culinaria, es una manera de reunirse, de celebrar, de pasar el tiempo”, explica Iñaki López de Viñaspre, uno de los creadores de Meat & Fire y referente de Sagardi.

La propuesta ocupará 20.000 metros cuadrados del Hipódromo de Palermo y funcionará de 12 a 24 durante las tres jornadas. Habrá 30 parrillas internacionales, espacios de degustación, un mercado de productores, música en vivo, experiencias de marcas y un ágora destinada a ponencias, debates y showcookings.

Entre los nombres argentinos estarán Pablo Rivero, de Don Julio; Juan Gaffuri, de Elena; Leandro Loureiro, de EJM Chuletería; Iñaki y Mikel López de Viñaspre, de Sagardi; Agustín Conde, de Berria by Sagardi; Sebastián Cardamoni, de Fogón Asado; Germán Sitz, de La Carnicería; Juan Ignacio Barcos, de Madre Rojas; Augusto Caballero, de Gaucha; Santiago Garat, de Corte Comedor; Daniel Cocchia, de La Birra Bar; Vic Achával, de Manso, y Mecha Ferraro, de Pan & Oliva.

La propuesta ocupará 20.000 metros cuadrados del Hipódromo de Palermo y funcionará de 12 a 24 durante las tres jornadas.

La lista internacional suma cocineros de Italia, Ecuador, Colombia, Paraguay, México, Galicia y Brasil. La intención no es construir una competencia de parrilleros sino poner distintas formas de entender el fuego a convivir en un mismo lugar.

“Nadie tiene el monopolio del fuego”, sostiene Iñaki. Y allí aparece una de las ideas centrales del festival: no se trata de determinar cuál es la mejor parrilla del mundo, sino de descubrir qué hace diferente a cada una.

Porque el fuego puede ser el mismo, pero cambian el animal, el corte, la leña, la distancia de la brasa, la intensidad del calor, los tiempos y el humo. “Puedes tener a un vasco, un argentino, un brasileño, un colombiano, un japonés o un italiano cocinando a pocos metros unos de otros y todos hablan el mismo idioma, el del fuego, pero cada uno con su propio acento”, resume el cocinero.

Buenos Aires no sería solamente una sede más en el calendario de Meat & Fire: podría modificar al propio festival. Prensa

Buenos Aires, ¿la nueva capital del fuego?

Hay también una suerte de ida y vuelta detrás del desembarco. En la última edición de Barcelona, Buenos Aires fue la Ciudad Invitada y llevó hasta España a Javier Brichetto, Germán Sitz y Magalí Núñez, que mostraron técnicas, cortes y miradas propias de la parrilla argentina. Ahora el recorrido se completa con la llegada de Meat & Fire a Palermo.

Para Iñaki, sin embargo, no se trata simplemente de importar un festival europeo. “No estamos trayendo un festival europeo a la Argentina. Estamos poniendo un festival internacional frente a una de las culturas del fuego más fuertes del mundo”, asegura.

Y la frase tiene una segunda lectura. Buenos Aires no sería solamente una sede más en el calendario de Meat & Fire: podría modificar al propio festival. “Los proyectos interesantes no viajan para permanecer intactos. Viajan para contaminarse, aprender y volver distintos”, dice Iñaki. “Estoy convencido de que después de Buenos Aires Meat & Fire no va a ser exactamente el mismo”.

Entre los nombres argentinos estarán Germán Sitz, de La Carnicería. Prensa

Cuando cocinar con fuego también es volver al origen

En tiempos en los que la gastronomía habla cada vez más de producto, trazabilidad y sostenibilidad, el fuego propone una paradoja: una técnica ancestral puede convertirse en una de las expresiones más contemporáneas de la cocina.

“Muchas veces creemos que para ser contemporáneos tenemos que inventar cosas nuevas y yo creo justamente lo contrario. La modernidad también puede consistir en recuperar cosas que habíamos olvidado”, plantea Iñaki.

El fuego, sostiene, obliga a mirar nuevamente aquello que hay detrás del plato: el animal, el productor, el territorio y el producto. Por eso el festival también tendrá una Zona Market dedicada a artesanos, productores y proyectos sostenibles, además de propuestas gastronómicas y espacios de encuentro.

“Comer carne debería ser un acto consciente. Si decides hacerlo, tienes que respetar al animal, al productor, al territorio y al producto. Para mí eso es tremendamente contemporáneo”, afirma.

La parrilla argentina no es una sola

Quizás uno de los puntos más interesantes de la mirada de Iñaki sobre Buenos Aires está en un prejuicio que el propio festival busca poner en discusión: la idea de que existe una única parrilla argentina.

Desde afuera, explica, puede parecer que la identidad de nuestro asado se reduce a carne vacuna, determinados cortes, una parrilla y una forma más o menos establecida de cocinar. Pero después de dos décadas trabajando en Argentina, su percepción es otra.

“Una tradición está viva precisamente cuando es capaz de evolucionar sin perder su identidad”, dice.

Y ahí quizás esté el verdadero atractivo de Meat & Fire Buenos Aires. No llega para enseñarle a una ciudad cómo hacer un asado. Llega a poner frente a frente distintas maneras de entender el fuego y, en ese cruce, también a mostrar cuánto cambió —y cuánto puede seguir cambiando— la propia parrilla argentina.

Meat & Fire Buenos Aires