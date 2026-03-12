Mindfulness en 5 minutos: la práctica diaria que mejora la concentración y reduce la ansiedad, según la ciencia

Pausas muy breves permiten iniciar un cambio en la manera de responder ante situaciones de presión o cansancio mental.

Hacer pausas de pocos minutos durante el día son una herramienta fundamental para mantener la calma.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El ritmo acelerado de la vida cotidiana , las jornadas laborales extensas y la hiperconexión digital llevaron a que cada vez más personas busquen herramientas simples para mejorar su bienestar emocional, un punto fundamental para el equilibrio emocional en estos tiempos. Es por eso que el mindfulness aparece como una práctica breve que puede incorporarse en cualquier momento del día.

Diversos estudios y especialistas coinciden en que dedicar apenas unos minutos diarios a la atención plena puede mejorar la regulación emocional, aumentar la concentración y disminuir los niveles de estrés.

El mindfulness surgió a partir de tradiciones meditativas orientales, en el último tiempo, Investigadores y profesionales de la salud comenzaron a utilizar esta técnica para trabajar con pacientes que enfrentaban altos niveles de estrés, ansiedad o agotamiento.

El concepto de mindfulness se traduce habitualmente como “atención plena” y refiere a la capacidad de concentrarse en el presente con conciencia y sin juzgar lo que ocurre. La práctica se basa en prestar atención a los pensamientos, emociones y sensaciones corporales mientras suceden.

El primer paso no requiere largas sesiones ni experiencia previa: comenzar con un minuto de atención consciente ya permite iniciar el proceso de conexión entre cuerpo y mente. Con el paso del tiempo, la repetición diaria favorece una mayor claridad mental y ayuda a construir espacios de calma dentro de rutinas exigentes.

Entre los efectos que se destacan:

Regulación emocional más estable.

Reducción de ansiedad y estrés cotidiano.

Mayor claridad mental y capacidad de concentración.

Disminución de reacciones impulsivas ante conflictos.

Mejora en la percepción del propio cuerpo y las emociones.

No se puede encontrar una calma inmediata, pero sí es una herramienta que apunta a generar mayor autoconocimiento y desarrollar una relación más consciente con los propios pensamientos.

meditacion

Diferencia con meditación

Aunque muchas personas utilizan ambos términos como sinónimos, mindfulness y meditación no significan exactamente lo mismo. La meditación incluye distintas tradiciones y técnicas, mientras que el mindfulness se enfoca específicamente en la atención al presente.

En la meditación tradicional, algunas prácticas implican períodos prolongados de silencio o concentración profunda. En cambio, el mindfulness puede realizarse durante actividades simples como caminar, respirar conscientemente o prestar atención al entorno durante unos minutos.

Meditación 2 .jpg Gentileza: El Arte de Vivir

Mindfulness: ejercicio de los 5 sentidos

Una de las técnicas más simples para iniciarse en mindfulness es el ejercicio de los cinco sentidos. Puede realizarse en apenas unos minutos y permite reconectar con el presente utilizando la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. No requiere materiales ni preparación previa. Los pasos a seguir son los siguientes:

Identificar 5 cosas que se puedan ver alrededor.

Reconocer 4 sonidos presentes en el ambiente.

Percibir 3 sensaciones físicas , como la textura de una superficie o el contacto de la ropa con la piel.

Detectar 2 aromas o fragancias cercanas.

Prestar atención a 1 sabor o a la sensación de la respiración en la boca.

Este ejercicio busca entrenar la capacidad de dirigir la atención hacia estímulos reales del presente, reduciendo la tendencia de la mente a quedar atrapada en preocupaciones o pensamientos futuros.