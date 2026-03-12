El rincón más alto de Salta perfecto para sentir la naturaleza desde una perspectiva única + Seguir en









Con una simpleza que también forma parte de su encanto, este lugar de la provincia dejará encantados a sus visitantes.

El pueblo es un lugar ideal para que la gente encuentre calma, además de aprender su historia y costumbres. Ricardo Pistupluk

Salta no tiene como apodo “la linda” solo para atraer al turismo, ya que la describe a la perfección. Pero, así como el contacto con la naturaleza entrega paisajes naturales imponentes, también hay otro tipo de alternativas con aspectos mucho más culturales.

Además de la calma que brindan los pueblos, este rincón de la provincia tiene mucho para contarle a sus visitantes. Desde un estilo de vida en condiciones completamente distinta a la que acostumbra la mayoría en el país, también goza de una paz que es imposible de encontrar en otros lugares.

Olacapato Salta Turismo Rodeado de paz, este lugar le muestra al turismo una manera diferente de vivir, además de contar con una rica historia. Salta Turismo Dónde se ubica Olacapato Olacapato se encuentra ubicado en el departamento de Los Andes, a unos 280 kilómetros de la capital provincial. Con menos de trescientos habitantes, este asentamiento se erige como el poblado más alto de la provincia de Salta, superando los 4.000 metros sobre el nivel del mar.

El lugar está rodeado por salares extensos, volcanes imponentes y cordones montañosos de tonos rojizos. Debido a esta altitud extrema, las temperaturas suelen descender por debajo de los cero grados durante las noches, incluso durante los meses de primavera y verano.

Qué se puede hacer en Olacapato La actividad principal consiste en recorrer el pueblo a pie para apreciar su arquitectura autóctona. Las casas están construidas con adobe para aislar el frío y la pequeña iglesia de fachada sencilla es el símbolo de una comunidad que mantiene un ritmo de vida pausado.

Los visitantes encuentran un escenario particular para la fotografía gracias a los restos de la antigua actividad minera. En los alrededores del poblado perduran viejos talleres, vías ferroviarias en desuso y estaciones fantasmas que evidencian el pasado industrial de la región. En el plano gastronómico, las cocinas familiares ofrecen platos abundantes y calóricos, pensados específicamente para combatir el clima extremo de la puna. Se preparan comidas tradicionales del noroeste como empanadas salteñas, tamales, humitas y guisos a base de quínoa, carne de cabrito o llama. Embed - Olacapato, Salar del Rincon, Salta, Argentine Cómo ir hasta Olacapato El viaje comienza en la ciudad de Salta tomando la Ruta Nacional 51 en dirección oeste. El trazado de alta montaña conduce directo hacia la región de la puna y requiere atravesar primero la localidad de San Antonio de los Cobres antes de llegar al destino final. El camino cuenta con extensos tramos de ripio, lo que obliga a circular a baja velocidad y con vehículos en buenas condiciones mecánicas. Al ser una ruta de condiciones agrestes, es fundamental iniciar el recorrido con el tanque de combustible lleno.

