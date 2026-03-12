Irán difundió un video con una caricatura de Donald Trump tras el ataque a una escuela en Minab

La animación parodia a Inside Out y muestra figuras demoníacas dentro de la mente del mandatario que lo impulsan a mentir, además de incluir referencias al empresario Jeffrey Epstein.

El video difundido por la embajada iraní en La Haya utiliza una estética inspirada en Inside Out para caricaturizar a Donald Trump.

La embajada de Irán en La Haya difundió este jueves en redes sociales un video con una caricatura del presidente estadounidense, Donald Trump, en medio de las repercusiones por el ataque contra una escuela en la ciudad iraní de Minab que dejó 168 estudiantes muertos.

El mensaje fue publicado en la red social X y estuvo acompañado por un texto conmemorativo. “En memoria de los 168 escolares inocentes de #Minab cuyas vidas fueron cruelmente arrebatadas por las personas más malvadas de la Tierra. Sus nombres podrán desaparecer de los titulares, pero nunca deben desaparecer de nuestra conciencia ”, señaló la representación diplomática.

El video difundido por la embajada presenta una caricatura del mandatario estadounidense con una estética que parodia a la película animada Inside Out (Intensamente). En la animación, el interior de la cabeza de Trump aparece como una sala de control , donde figuras con aspecto demoníaco influyen en sus decisiones y lo empujan a mentir .

En esa misma secuencia, el material también introduce referencias al empresario estadounidense Jeffrey Epstein, en alusión a las controversias que en el pasado vincularon al mandatario con el financista acusado de delitos sexuales.

La publicación se produjo en medio de la controversia internacional por el bombardeo ocurrido el 28 de febrero , que alcanzó a la escuela primaria Shajare Tayyiba en la ciudad de Minab, en el sur de Irán.

Según informó el diario The New York Times, el ataque podría haber sido provocado por un error en la identificación del objetivo por parte de las fuerzas estadounidenses. De acuerdo con el reporte, que cita a funcionarios de Estados Unidos, la investigación interna continúa en curso, aunque las conclusiones preliminares apuntan a que las coordenadas utilizadas para el lanzamiento del misil se basaron en información desactualizada.

El informe sostiene que el ataque estaba dirigido contra una base iraní ubicada cerca del establecimiento educativo, que en el pasado formó parte de un complejo militar. Sin embargo, el error en la ubicación habría provocado que el impacto se produjera sobre la escuela.

Las autoridades iraníes aseguran que el bombardeo dejó 168 víctimas fatales, en su mayoría estudiantes. El embajador iraní ante la ONU en Ginebra, Ali Bahreini, habló de al menos 150 alumnos fallecidos, aunque la agencia Reuters indicó que no pudo verificar de manera independiente esa cifra.

El hecho también generó reacciones en organismos internacionales. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió la apertura de una investigación para determinar lo ocurrido, sin atribuir responsabilidades directas.

“La responsabilidad de investigar el ataque recae en las fuerzas que lo llevaron a cabo”, señaló la portavoz del organismo, Ravina Shamdasani, durante una conferencia de prensa en Ginebra. De acuerdo con el derecho internacional humanitario, el ataque deliberado contra instalaciones civiles -como escuelas u hospitales- podría constituir un crimen de guerra.