La isla de Buenos Aires que seguramente no conocías y es perfecta para desconectar el fin de semana

Un destino desconocido, pero rodeado de agua y naturaleza, es perfecto para pasar el día al aire libre con los paisajes más tranquilos.

Esta isla escondida de la provincia de Buenos Aires es el lugar perfecto para escaparse un fin de semana.

La provincia de Buenos Aires cuenta con rincones poco explorados que impactan por su precioso paisaje y su calma. Este tipo de espacio demuestra que, muy lejos del ruido de las grandes ciudades, existen puntos ideales para una escapada de fin de semana .

Entre esos lugares especiales hay un pequeño territorio rodeado de agua que atrae a todos aquellos visitantes que estén en busca de un descanso del bullicio . Se trata de la Isla Sistina , un rincón natural que tiene todo lo necesario para recargarse: silencio, aire libre y vistas hermosas.

La Isla Sistina se encuentra dentro de la Laguna del Monte , ubicada en el partido de Guaminí, en el oeste bonaerense. El lugar forma parte de una región conocida por sus paisajes abiertos y su fuerte presencia de fauna y vegetación típica de la zona pampeana .

En la provincia de Buenos Aires existe una isla escondida y preciosa que te promete paz, vegetación y un paisaje inigualable.

La isla está completamente rodeada por la laguna , lo que le da una atmósfera particular. Desde distintos puntos de la costa se pueden observar sus orillas cubiertas de vegetación.

Al rededor de este área existen relatos populares vinculados con antiguos pobladores, historias de pueblos originarios y versiones fantásticas que forman parte del folclore local. Además, el atardecer sobre la laguna suele convertirse en uno de los momentos más buscados por los visitantes por la combinación del cielo abierto y el agua.

Qué se puede hacer en Isla Sistina

El lugar se destaca por su contacto con la naturaleza, ya que muchas personas llegan para recorrerlo con caminatas tranquilas mientras disfrutan del paisaje o para dar paseos en lancha por la laguna.

El kayak también es una actividad frecuente para quienes buscan explorar el agua en esos sectores donde la laguna cuenta con un movimiento es muy suave. Además, los amantes de la fotografía pueden capturar aves y otros animales del ambiente local.

También, para los que no son fanáticos del deporte o de la fotografía, existen propuestas más tranquilas, como pasar el día al aire libre con amigos y familia en medio de un picnic. La paz que se siente en el lugar invita a cualquiera a disfrutar del entorno natural.

Cómo ir hasta Isla Sistina

El viaje desde Buenos Aires hasta la zona de Guaminí ronda los 480 kilómetros y demanda alrededor de seis horas en auto.

El recorrido más habitual empieza por la Autopista Riccheri en dirección a Ezeiza, pasando luego por la Autopista Ezeiza–Cañuelas y más adelante por la Ruta Nacional 205 hasta la ciudad de Bolívar. Desde ahí se toma la Ruta Provincial 65 que te lleva hacia Guaminí.

Quienes no manejan pueden viajar en micro de larga distancia hasta localidades cercanas como Guaminí, Coronel Suárez o Pigüé. Una vez en la costa de la Laguna del Monte, el acceso a la isla se realiza por agua, ahí se pueden aprovechar las lanchas locales.