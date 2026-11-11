Musgo presenta Expedición Paralelo: un viaje de 19.000 kilómetros convertido en una cena de ocho pasos

Después de recorrer 19.000 kilómetros por Argentina y hasta la Antártida, el chef Konstantin Voronin transforma su travesía en una cena de ocho pasos en Musgo, con productos patagónicos, vinos y relatos de viaje.

Después de recorrer la Argentina en motorhome y a caballo, y de navegar hasta la Antártida, el chef Konstantin Voronin presenta una nueva experiencia gastronómica inspirada en los paisajes, productos y sabores que descubrió durante su travesía. El restaurante de estilo patagandi de Palermo propone un menú que combina cocina, naturaleza y relatos de viaje, acompañado por un libro creado especialmente para la ocasión.

Los viajes han sido siempre grandes oportunidades para encontrar la inspiración, y para Konstantin Voronin, chef de Musgo , muchas veces las mejores respuestas aparecen tras miles de kilómetros de distancia, en un bosque húmedo, una playa desierta o un paisaje volcánico. Después de recorrer 19.000 kilómetros por Argentina y hasta la Antártida , en una travesía que combinó viajes en motorhome, recorridos a caballo y navegación en velero, el cocinero regresó con nuevas ideas, productos y experiencias que ahora toman forma en Expedición Paralelo , una cena de ocho pasos que invita a descubrir la Patagonia por medio de sus sabores.

La nueva propuesta del restaurante de Palermo parte de una idea que atraviesa la filosofía de Voronin: “La inspiración no viene a mí, yo salgo a buscarla” . Esta vez, el resultado es un menú concebido como un mapa gastronómico en el que cada plato está vinculado con un punto específico del recorrido y busca transmitir algo del paisaje, los aromas y las sensaciones que marcaron el viaje.

El itinerario comienza en la inmensidad de la Patagonia, con sus costas, bosques, lagos y extensiones desérticas como escenarios de una exploración culinaria. Los frutos de mar de Chubut, la carne argentina de las grandes llanuras y los hongos recolectados en los bosques húmedos de Villa La Angostura son algunos de los productos que construyen el relato. También aparecen las vieiras crudas que evocan las rocas de Punta Loma , los mejillones ahumados inspirados en los paisajes volcánicos de La Payunia , en Mendoza, y las preparaciones que remiten al lago Caviahue, en Neuquén , donde los arroyos que descienden de las montañas crean pequeños ecosistemas cubiertos de musgo.

La estacionalidad también forma parte de esta experiencia. El menú se adapta a la disponibilidad de los productos y a los ciclos de la naturaleza, de manera que cada temporada permite descubrir nuevas combinaciones. Durante octubre y noviembre, por ejemplo, las morillas patagónicas, uno de los hongos más apreciados de la región , se incorporan a uno de los pasos aprovechando su temporada de recolección.

Expedición Paralelo no se limita, sin embargo, a lo que llega servido en el plato. La propuesta busca involucrar los sentidos por medio de elementos naturales que acompañan las preparaciones y ayudan a reconstruir los escenarios que inspiraron al chef. Antes de probar el tartar, por ejemplo, los comensales reciben un terrario con cuatro variedades de musgo, que permite percibir el aroma característico del bosque húmedo. En otro momento de la cena, una piedra volcánica traída de La Payunia aparece sobre la mesa antes de servir los mejillones ahumados. Texturas, aromas y materiales se integran así a una puesta en escena que transforma la degustación en una experiencia inmersiva.

A esta propuesta se suma un maridaje de vinos patagónicos pensado para acompañar el recorrido y profundizar el vínculo con los territorios que inspiraron cada preparación. La experiencia incorpora, además, un componente editorial: Musgo desarrolló especialmente para esta cena un libro cuyos capítulos acompañan los distintos pasos del menú. En sus páginas se reconstruyen las rutas, los paisajes y los productos descubiertos durante la expedición, con las coordenadas geográficas de cada destino. De esta manera, la narración se despliega tanto en la mesa como en el papel, y permite conocer las historias detrás de cada plato.

La experiencia incluye elementos naturales, un maridaje de vinos patagónicos y un libro con las historias detrás de cada plato.

La nueva experiencia representa una evolución de la identidad de Musgo, el restaurante que abrió sus puertas en mayo de 2024 y que introdujo el concepto de patagandi, una interpretación propia que toma como referencia el estilo japandi y lo traslada al universo gastronómico patagónico. Desde sus comienzos, el proyecto de Voronin se caracteriza por una cocina que combina productos argentinos, técnicas de distintas tradiciones culinarias y una mirada profundamente personal sobre los paisajes y la naturaleza.

Con Expedición Paralelo, esa búsqueda adquiere un nuevo formato. La cena propone viajar sin salir de Buenos Aires, descubrir rincones poco conocidos de Argentina y, quizás, encontrar la inspiración para una próxima aventura.

Expedición Paralelo

Días y horario: domingos a jueves, a las 20 h.

Menú de ocho pasos: $120.000 por persona.

Maridaje de vinos: $40.000 adicionales.

Reservas: musgo.meitre.com

Nicaragua 4758