CABA amplió la prohibición del uso del celulares en aulas de escuelas secundarias: cuáles serán las excepciones

El gobierno de Jorge Macri sumó nuevas restricciones a las implementadas en 2024. A las limitaciones en nivel inicial y primario, se incorporan alumnos de nivel secundario.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires resolvió este jueves extender la prohibición total del uso de celulares en las aulas al ámbito de las escuelas secundarias. Hasta ahora, la normativa no permitía el uso en niveles iniciales y primario, pero dejaba a evaluación del docente si podía ser utilizado o no por adolescentes durante la clase. A partir del nuevo cambio, el acceso a estos dispositivos quedará restringido y cualquier actividad pedagógica digital deberá realizarse exclusivamente con equipos de la institución y bajo supervisión docente.

La regulación del uso de celulares, implementada por la administración de Jorge Macri en agosto de 2024, fue el primer paso. Sobre esta base la Ciudad avanzó este jueves mediante la resolución 258 que sustituye a la medida previa, en lo que será una regulación más estricta que avanza con la prohibición en todos los niveles y en todos los ámbitos escolares.

La nueva norma indica que "en los establecimientos educativos de niveles Inicial, Primario y Secundario, no está permitida la utilización de teléfonos celulares inteligentes ni de otros dispositivos digitales personales por parte de los estudiantes ni del personal docente en el horario del dictado de clases".

Además, remarca que las aulas y otros espacios destinados al aprendizaje, como bibliotecas, laboratorios, talleres, etc, también "permanecerán libres de celulares".

En el caso de los docentes , la regulación señala que "podrán utilizar sus teléfonos celulares inteligentes u otros dispositivos personales dentro del establecimiento educativo cuando no se encuentren en tareas de enseñanza y aprendizaje frente a estudiantes ".

Asimismo, aquellas propuestas que requieran el uso de tecnologías digitales "deberán realizarse exclusivamente con el equipamiento provisto por la institución educativa, en el marco de la planificación docente y los lineamientos curriculares vigentes". Y contempla ciertos aspectos:

Intencionalidad pedagógica: sentido y alcance de las propuestas educativas que incluyan el uso de los dispositivos digitales.

sentido y alcance de las propuestas educativas que incluyan el uso de los dispositivos digitales. Contenidos curriculares: propósitos, objetivos y contenidos curriculares que se abordan en las actividades planificadas.

propósitos, objetivos y contenidos curriculares que se abordan en las actividades planificadas. Pautas para la producción de contenidos: lineamientos para realizar y socializar producciones, preservando la propia autoría y respetando la ajena.

lineamientos para realizar y socializar producciones, preservando la propia autoría y respetando la ajena. Criterios para el acceso a fuentes de información: estrategias para promover la búsqueda, navegación y selección crítica de fuentes de información, así como la selección previa de fuentes para el trabajo sin conectividad o en soporte físico.

estrategias para promover la búsqueda, navegación y selección crítica de fuentes de información, así como la selección previa de fuentes para el trabajo sin conectividad o en soporte físico. Criterios de seguridad: análisis de sitios y recursos digitales en aspectos como la presencia de publicidad o interacción con otros usuarios.

análisis de sitios y recursos digitales en aspectos como la presencia de publicidad o interacción con otros usuarios. Entornos virtuales que favorezcan la creatividad: selección de recursos y aplicaciones para promover el desarrollo de la creatividad y el pensamiento crítico.

selección de recursos y aplicaciones para promover el desarrollo de la creatividad y el pensamiento crítico. Tiempo de uso: determinación clara del tiempo previsto para las actividades mediadas por tecnología.

Cuáles son las excepciones a la prohibición del uso de celulares en escuelas porteñas

La nueva resolución aclara que su utilización solo podrá contemplarse "como forma de accesibilidad frente a una necesidad de apoyo concreto al estudiante producto de una discapacidad específica, una enfermedad o una imposibilidad temporaria, siempre que dicha utilización mejore las condiciones para la participación y el aprendizaje".

Además, el uso en tiempos de recreo y comedor también plantea excepciones. "En los niveles Inicial y Primario, no se permitirá su uso en estos momentos", aclaran desde CABA, por lo que tampoco podrán hacer uso fuera del horario de dictado de clases. "En el Nivel Secundario, cada escuela establecerá las pautas institucionales para regular y/o restringir su uso", añaden.

“El celular en la escuela es una máquina de distracción y no ayuda para que los chicos aprendan. Es un problema grave que tenemos y nos hacemos cargo de encontrarle una solución”, subrayó esta jornada el jefe de Gobierno. Y agregó: “El objetivo de esta en el aula es aprender y como gobierno tenemos que generar las condiciones para que los maestros vuelvan a tener la atención de los alumnos. El celular no es una herramienta imprescindible en el aula”.

Desde CABA aseguran que, según los estudios realizados entre los alumnos un año después de la regulación del uso de celulares en las escuelas, las mejoras fueron "significativas". "Siete de cada 10 alumnos de primaria y 6 de cada 10 de secundaria señalaron que prestan más atención y aprenden mejor y más de la mitad afirmó que conversa más con sus compañeros y coincidió en que las restricciones no generan mayor aburrimiento en el aula", indicaron.

Como resultado de los cambios, la mayor parte de los docentes y de los directivos encuestados afirmó que bajaron las interrupciones por parte de los alumnos, también los llamados de atención en clase. Y señalaron que se incrementó la interacción cara a cara. "Dada la evidencia, decidimos declarar 'aulas libres de celulares en toda la ciudad'", argumentaron.

“Fuimos pioneros en Argentina y Latinoamericana en prohibir el uso de celulares en nivel inicial y primaria y regularlo en secundaria. Hoy, con la evidencia en la mano, decidimos dar un paso más y declarar aulas libres de celulares”, sostuvo la ministra de Educación de la Ciudad, Mercedes Miguel.

Para las autoridades de la Ciudad, la escuela debe ser "un espacio de atención, vínculo y aprendizaje". "Con esta nueva medida damos un paso más: el celular deja de ocupar el centro y lo vuelven a ocupar los alumnos. Estamos a favor de usar la tecnología con sentido pedagógico, no estamos en contra de la tecnología. Pero nuestra obligación es cuidar el bienestar digital de los chicos. Ordenar su uso es una decisión educativa, no disciplinaria”, agregaron.

Actualmente, el 94% de los estudiantes en nivel secundario lleva el celular todos los días a la escuela, según datos oficiales porteños que también muestran que cinco de cada 10 estudiantes afirman que quieren dejar de usar el celular, pero no pueden. "La distracción digital está asociada negativamente con el desempeño escolar", señalan.

Para poner en marcha la implementación de la nueva resolución, cada institución de nivel secundario deberá elaborar su propio reglamento, definir mecanismos de guardado de dispositivos, comunicar la normativa a toda la comunidad educativa y elevarla a la Supervisión. En nivel Inicial y Primaria los chicos no pueden llevar celulares a la escuela.

La normativa también distingue claramente entre Educación Digital como política pedagógica y el uso personal espontáneo y no mediado. No se restringe la tecnología, sino que se ordena su integración pedagógica. Además se fortalece el rol del Facilitador Pedagógico Digital (FPD) como referente institucional de Protección Digital Infantil y Adolescente, con una función formativa y preventiva.

La política pública también institucionaliza la corresponsabilidad con familias, promoviendo coherencia entre hogar y escuela para fortalecer una cultura digital de cuidado.