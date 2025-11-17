Por qué las papas son consideradas una fuente de energía y reducen la presión arterial







Conocé los beneficios más destacados de este clásico alimento y cuál es la forma más sana para cocinarlos.

Las papas son especialmente ricas en almidón, potasio y las vitaminas C y B6. Freepik

Uno de los vegetales más consumidos en el mundo son las papas. Esto no sólo se debe a su versatilidad en la cocina, sino también a que cuenta con una gran cantidad de propiedades beneficiosas para el organismo, que muchas veces pasan desapercibidas entre sus consumidores.

Las papas se pueden consumir de una gran cantidad de formas, ya sea como guarnición, en ensaladas, como relleno, incluso se pueden utilizar en distintas preparaciones, como el clásico pastel de papa. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la forma en la que se cocinan pueden afectar a la cantidad de nutrientes que aportan.

Papas Beneficios de las papas Fuente de energía natural: Los carbohidratos complejos presentes en las papas son de muy lenta absorción, lo que no solo prolonga la sensación de saciedad , sino que también aporta una gran cantidad de energía estable que perdura más en el tiempo que los carbohidratos simples .

Disminución de la presión arterial: el potasio es uno de los principales nutrientes de las papas, y es especialmente beneficioso ya que ayuda a eliminar el sodio del organismo a través de la orina . Esto contribuye a la regulación de la presión arterial y, en consecuencia, a la protección de la salud cardiovascular .

Fortalecimiento de la salud intestinal: Las papas poseen una gran cantidad de almidón, que es un alimento especialmente beneficioso para los probióticos, unas bacterias saludables que viven en el organismo. Gracias a ello, estas partículas fortalecen el sistema inmune, cuidan la salud cardiovascular y refuerzan el metabolismo. papas al horno Cuál es la manera más saludable de consumir papas Las maneras más saludables de cocinar las papas son al vapor, al horno o hervidas. Asimismo, para poder conservar todos los nutrientes se recomienda cocinarlas con cáscara y enfriarlas con agua una vez listas para reducir su cantidad de almidón, ya que su consumo excesivo puede ser perjudicial para la salud.

