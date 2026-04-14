Qué es el magnesio y por qué es el mineral clave para combatir el cansancio en otoño

Este suplemento nutricional puede ayudar al organismo a sostener la energía y mejorar el bienestar en los meses de bajas temperaturas.

Este mineral es fundamental para mantenerse con energía en el día a día.

Con la llegada del frío, muchas personas sienten una baja en su energía. Las rutinas cambian, el cuerpo exige más horas de descanso y aparecen obstáculos en la salud como la fatiga o la falta de concentración. Para combatir este problema, la alimentación cumple un rol fundamental en el ritmo diario.

Dentro de los nutrientes que influyen en el bienestar general, hay uno que suele pasar desapercibido . Su presencia en el organismo es constante y participa en múltiples funciones que impactan tanto en lo físico como en lo mental, por lo que es importante mantenerlo en sus niveles adecuados para transitar esta época del año.

El magnesio es un nutriente esencial que el cuerpo necesita para llevar adelante tareas básicas . Se trata del cuarto mineral más abundante en el organismo y se encuentra distribuido en huesos , músculos y tejidos . Además, su presencia en las células es necesaria para que numerosos procesos funcionen correctamente.

Este mineral es fundamental para los procesos más importantes del organismo.

Una de sus principales características es su rol como cofactor en más de 300 reacciones químicas , lo que implica que actúa como un " asistente interno " que permite que distintas funciones se desarrollen con normalidad. Entre ellas están la producción de energía, la transmisión de señales nerviosas y la formación de proteínas.

El organismo no puede generarlo por sí mismo , por lo que depende de la alimentación para incorporarlo y mantenerlo en buen estado. Cuando la ingesta no alcanza, el cuerpo puede experimentar desequilibrios que afectan el rendimiento diario. También interviene en el equilibrio de electrolitos , fundamental para el funcionamiento celular.

Ideal para combatir el cansancio: los beneficios del magnesio

Uno de los efectos más conocidos del magnesio es su relación con la energía. Esto se debe a que participa en el metabolismo energético, lo que permite transformar los nutrientes en combustible para el organismo. Cuando los niveles son bajos, la sensación de agotamiento puede hacerse mucho más frecuente.

Además, contribuye con el funcionamiento del sistema nervioso. Este aspecto influye en la capacidad de concentración, la memoria y la respuesta ante situaciones de estrés. Por eso es que, en épocas de mayor demanda, contar con un buen aporte puede ayudar a sostener el equilibrio mental.

El sistema muscular también depende de este mineral, ya que su presencia es necesaria para que los músculos trabajen de forma adecuada, desde los movimientos más básicos hasta el ritmo cardíaco, lo que explica el motivo por el cual su déficit suele asociarse a calambres o molestias físicas.

Otro punto importante es su participación en la síntesis de proteínas, un proceso que permite reparar tejidos y mantener estructuras corporales en buen estado. Además, colabora en el mantenimiento de huesos y dientes, junto con otros nutrientes como el calcio.

De todas formas, el impacto del magnesio no se limita a lo físico, porque también interviene en funciones psicológicas, lo que incluye procesos como la atención y la toma de decisiones.

Magnesio El magnesio es una fuente de energía esencial para afrontar las exigencias del día a día. Gentileza - Getty Images

Alimentos ricos en magnesio para sumar a tu dieta

Una alimentación variada suele ser suficiente para cubrir las necesidades diarias de magnesio. Entre los alimentos más conocidos se encuentran los frutos secos, como almendras, nueces y avellanas. También las semillas, en especial las de sésamo o girasol, aportan buenas cantidades de este mineral.

También son fundamentales las lentejas, garbanzos y arvejas, ya que no solo brindan magnesio, sino también fibra y proteínas. Por ejemplo, una taza de lentejas cocidas aporta cerca de 71,3 mg, lo que equivale a alrededor del 17% del requerimiento diario.

Las verduras de hoja verde son otra gran fuente; por ejemplo, la espinaca cocida ofrece unos 157 mg por taza, lo que cubre cerca del 37% de la recomendación diaria, e incluso la acelga se ubica en valores similares, con unos 150 mg por porción.

El cacao con un alto porcentaje también puede aportar magnesio, aunque lo ideal es consumirlo con moderación. Es importante combinar distintas fuentes a lo largo del día para asegurarse un aporte constante.

Las recomendaciones generales indican que los hombres adultos necesitan alrededor de 350 mg diarios, mientras que las mujeres requieren unos 300 mg. Estas cifras pueden variar según la edad, la actividad física o situaciones particulares como el embarazo.