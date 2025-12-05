Celebridades de Hollywood presionan al Congreso tras el acuerdo entre Netflix y Warner Bros + Seguir en









Un grupo anónimo de "productores de largometrajes preocupados" envió una carta para alertar sobre el posible colapso de la industria cinematográfica.

Un consorcio conformado por los principales actores de la industria cinematográfica envió una carta abierta al Congreso alertando sobre un posible colapso económico e institucional en Hollywood si tras el acuerdo entre Netflix y Warner Bros.

La carta fue enviada por correo electrónico a miembros del Congreso por un colectivo anónimo que se identificó únicamente como "productores de largometrajes preocupados". En este contexto, el grupo, en donde se incluirían varios cineastas destacados, explicó que no firmaba la carta "no por cobardía", sino por temor a las posibles represalias de Netflix.

En el comunicado se menciona la preocupación de que Netflix pueda "destruir" el mercado cinematográfico en salas al aumentar o eliminar la cantidad de tiempo que las películas de Warner Bros. se proyectarían en los cines antes de llegar a una plataforma de transmisión combinada Netflix-HBO Max.

NETFLIX WARNER Netflix compró Warner Bros por u$s 82.700 millones. La carta al Congreso también hace referencia a las numerosas veces que Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, dijo que el modelo de negocios de Netflix no tiene nada que ver con las salas de cine (incluida una cita de una presentación de ganancias de 2023, donde Sarandos dijo: "Llevar a la gente a un cine simplemente no es nuestro negocio").

La nota concluye instando a los miembros de la Cámara de Representantes y del Senado a manifestarse públicamente en contra de la adquisición y a someter el posible acuerdo al máximo escrutinio antimonopolio. Lo que está en juego, concluye la carta, "representa millones de empleos y una preciada forma de arte".

Tras el acuerdo, Netflix informó que mantendrá los estrenos ya estipulados en cines de las películas de Warner y una ventana de exhibición en salas de tan solo dos semanas de exclusividad antes de pasar al streaming. Netflix compró Warner Bros. y HBO por una cifra multimillonaria Netflix llegó a un acuerdo definitivo para comprar Warner Bros. Discovery, en una operación valuada en u$s 82.700 millones que incluye sus estudios de cine y televisión, HBO y el servicio de transmisión HBO Max. Esta adquisición, que representa una de las mayores operaciones en la historia del entretenimiento, plantea interrogantes sobre el futuro modelo de negocio de Netflix y el impacto que podrá tener en la industria cinematográfica en adelante. La transacción se produjo tras una serie de ofertas por parte de las principales compañías del sector. Esta histórica adquisición le otorga a Netflix el control de Harry Potter, DC Studios, Game Of Thrones, Los Soprano, The Bing Bang Theory, Friends, El Mago de Oz, que se integrarán finalmente junto a las producciones originales de la plataforma.

