Recorrer la gastronomía de la provincia de Buenos Aires, de la mano de Tefi Russo

La versión made in Argentina es un branded content que arranca en la localidad bonaerense de Carlos Keen, luego se adentra en el lujo del Hotel Four Seasons y del Palacio Duhau en Buenos Aires, para recalar en la costa marplantense y luego volver a la ribera del Río de la Plata. El viaje gastronómico recorre la cocina autóctona argentina, los sabores de la cocina española, italiana y francesa a través de reconocidos cocineros. Desde Mecha Solís (reconocida por las picadas y los platitos Vermuteros tan característicos de las cantinas y bares argentinos), Patricia Ramos (chef de Nuestro Secreto en el hotel Four Seasons Buenos Aires), Bruno Gillot (referente local de la gastronomía francesa), Patricio Negro (del multipremiado Sarasanegro en Mar del Plata), Martin Molteni (cuya cocina tiene una fuerte identidad argentina arraigada en métodos de cocción e ingredientes autóctonos), y Koko Egozcue (cocina vasca moderna en Burzako) acompañan a Tefi en esta aventura gastronómica por las tierras bonaerenses.