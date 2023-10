Salud y belleza: las claves para reducir la inflamación

Cuando uno tiene una persona sana, el 100% de su energía está disponible para vivir y para reparar cualquier daño. Esa energía se encuentra en las mitocóndrias de las células. Son como fogones que toman el alimento que entra y lo procesan o “cocinan”, liberando energía. A medida que va aumentando la inflamación, va bajando a la energía de las mitocondrias. Entonces te enfermas de cosas leves. Cuando la inflamación es funcional se convierte en enfermedad, y se desarrollan la psoriasis, el vitiligo, la artritis o las enfermedades auto inmunes. Más se va achicando la energía, más va subiendo la inflamación y la enfermedad. El grado máximo de mucha inflamación y casi nada de energía es el cáncer. De alguna manera, con esta columna decreciente de energía y creciente de inflamación, que se produce a través de una mala alimentación, uno se va enfermando cada vez más si no le pone un stop a ese estilo de vida.

Las claves

1) Reducir el consumo de azúcar

La mayoría de personas consumen grandes cantidades de azúcar en su dieta sin ser conscientes del daño que le están haciendo a su sistema inmunológico. El azúcar refinado, así como el que está presente en refrescos, gaseosas y dulces, son los peores causantes de las alteraciones en el mecanismo de inflamación del cuerpo.

Hay que evitar y azúcar e hidratos porque ambas sustancias aumentan mucho la insulina, ya que para poder ingresar los hidratos y la azúcar adentro de la célula convertidos en glucosa, el organismo no lo puede hacer por si solo sino por aumento de insulina. Cuando estos hidratos entran dentro de las células hay unas organelas que se llaman mitocondrias que es donde se cocina la energía de las células, esa energía puede provenir de los hidratos y los azúcares o puede provenir de las grasas. Cuando provienen de de los azúcares e hidratos, es como que la cocina se llenara de humo. Ese humo son los radicales libres que se eliminan cuando uno obtiene la energía de azucares e hidratos. Es decir, que yo puedo obtener energía de azucares e hidratos, pero no es gratuito porque se van a liberar un montón de radicales libres que me van a envejecer.

2) Comer más grasas saludables

Hallan componentes medicinales en la cáscara de semilla de la palta

En cierta medida, el cuerpo requiere de grasa para que sus órganos trabajen en óptimo estado y son las de tipo saludable las que pueden ayudarlo.

Cuando la energía la puedo sacar de sustancias como grasas saludables, palta huevo, nueces entonces la cocina se mantiene limpia y la energía se obtiene sin tener como consecuencia la suba de esos radicales libres.

3) Evitar los ultra procesados

Varios estudios relacionan la ingesta de ultra procesados con marcadores de inflamación, tanto en jóvenes como en adultos.

Un no rotundo al jarabe de maíz de alta fructuosa que es una sustancia que endulza todos los alimentos procesados. Una vez que entra al organismo, además de que no se puede utilizar como fuente de energía, queda depositada en el hígado conduciéndonos a un hígado graso, a la resistencia a la insulina y a tener un metabolismo alterado. Por otro lado el jarabe se convierte en adictivo, porque nunca le informa al receptor de la saciedad del cerebro que ya no queremos comer más, y seguimos consumiendo sin parar. Hoy se sabe que la adicción por los azúcares es más alta que que la adicción de cigarrillo, pero como socialmente esta bien visto y permitido, no se condena. Nadie aísla a alguien por comer un alfajor. Es algo silente subrepticio que va dañándonos desde chicos porque es las base de la alimentación a nivel mundial

4) Reducir la ingesta de alcohol

Existe evidencia de que el consumo excesivo de alcohol incentiva procesos inflamatorios sistemáticos. La mayoría de las personas beben más alcohol de lo que piensan, de manera que conviene que revisar la frecuencia y la cantidad que se ingiere. El alcohol también puede provocar inflamación específica de los órganos, como es el caso de los intestinos.

5) El buen descanso

El sueño sirve para ir reparando el organismo. Cuando alguien se despierta por estrés o mala alimentación, varias veces durante la noche, va generando un perjuicio paulatino silencioso funcional hasta que un momento determinado esto se convierte en enfermedad.

La falta de horas de sueño genera una tensión física y emocional que perturba el proceso de inflamación natural del cuerpo. Durante el sueño los órganos desempeñan labores de reparación junto con el sistema nervioso, responsable de los estados emocionales.

La mala costumbre de trasnochar o dormir menos de 8 horas diarias puede, a mediano y largo plazo, originar problemas de salud como resultado de la inflamación. Es ideal controlar los patrones de sueño y trata de dormir durante 7 u 8 horas sin interrupciones. Cenar ligero unas horas antes de ir a la cama, y evitar el uso de dispositivos electrónicos como mínimo 1 hora antes de ir a dormir

6) Hacer ejercicio

Una de las formas más efectivas para regular los procesos inflamatorios del cuerpo es mediante la práctica regular de ejercicio. Este tipo de actividades calientan y fortalecen los músculos, alejan la retención de líquidos, estimulan la eliminación de toxinas y retiran esos obstáculos que impiden el buen funcionamiento de los órganos y sistemas vitales del cuerpo. Cuando uno está inflamado el cerebro esta inflamado. Cuando uno pone el cuerpo en movimiento, el cerebro descansa. Vas al gimnasio para que no te explote la cabeza. Te da otra energía para vivir para llevar a cabo tus decisiones y para poder reparar enfermedades.

deportiva-mujer-tomando-cafe-ejercicio-lifestyle freepik.es

El deporte está hecho para aumentar la masa muscular y tener más mitocondrias. Cuantas más mitocondrias uno tiene, hay más energía y más capacidad de reparación frente a la enfermedad. Y se generan cuando uno hace una actividad corta e intensa. El método TABATA es ideal. Se trata de un sistema de entrenamiento a intervalos ideado por el Dr. Izumi Tabata en 1996 e inspirado en un tipo de entrenamiento que practicaban atletas japoneses del equipo de patín. Al final de su estudio, el Dr. Tabata constató que aquellos que realizaron sus entrenamientos cinco veces a la semana durante seis semanas mejoraron considerablemente su capacidad aeróbica y anaeróbica.

El método consiste en realizar intervalos de ejercicios de alta intensidad y corta duración, que se suelen organizar en 8 series de 20 segundos de un ejercicio a alta intensidad (al menos 75% de la frecuencia cardíaca máxima) intentando realizar el mayor número de repeticiones, y luego 10 segundos de descanso, para un total de 4 minutos. Se pueden combinar diferentes ejercicios en cada serie o repetir el mismo. Entre los muchos beneficios del método Tabata el número uno es, seguramente, que permite quemar una gran cantidad de calorías en poco tiempo, pero también el hecho de que se siguen trabajando los músculos y la fuerza. A diferencia de otros tipos de entrenamiento cardiovascular, el método Tabata permite ejercitar y tonificar músculos de todo el cuerpo. Además, este método aumenta el metabolismo y, por lo tanto, permite quemar calorías incluso estando en reposo tras terminar de entrenar. Es importante destacar también la mejora de la capacidad aeróbica y anaeróbica, así como también el aumento de la resistencia muscular. Se puede empezar de a poco. Son ejercicios que ponen el cuerpo completo en movimiento.

Tip: Antes de hacer ejercicio o practicar un deporte, no se debe come pasta, porque hace pico de insulina y pierde energía. Las pastas dan sueño. Aumentan la seratonina y la melatonina. Dejar la pasta arroz, batata o calabaza a la noche porque van a dar más sueño Todo lo que es proteína y grasa saludable van por la vía de la adrenalina, dan energía y te despiertan.

Estas características y malos hábitos son absolutamente modificables. Es verdad que a veces no es tan fácil cambiarlos. Porque uno viene con una cultura donde se empeñan en remarcar que hay que comer sólo light, saludable, lo que no tenga grasa, que no tenga colesterol. Que no tenga nada de lo que por años nos han dicho que es perjudicial. Entonces si no has comido nada que tenga grasa, ni que suba el colesterol, tampoco formaste buenas hormonas ni buena vitamina D, algo que no es nada bueno para bajar la inflamación. Y las vitaminas son importantísimas.

Vitamina D

Actualmente, se considera a la vitamina D, un factor básico, no solamente para combatir el raquitismo, sino para generar tejidos, para conectar funciones de órganos entre sí. Hoy es una mega hormona que colabora con muchas funciones en el organismo. El sol genera vitamina D 3 (evoluciona a la vitamina D2 de los alimentos consumidos y se madura en D3 por efecto del sol) Uno debe exponerse todos los días al sol durante media hora entre las 10 y las 12 horas sin protector. Aunque sea el peor horario. Si no se puede por razones médicas, hay que suplementar con vitamina D3. Hace tiempo que la vitamina D no se considera solo una vitamina, es una neurohormona. Está relacionada con el sistema inmunitario. Lamentablemente, por las dietas bajas en grasas y todo lo que hacemos para que la gente no esté directamente al sol, estamos teniendo una situación mundial de hipovitaminosis D, porque la vitamina D se absorbe con grasas.

Omega 3

El Omega 3 es la otra gran pata que lleva a desinflamar el organismo Es esencial porque inhibe la inflamación de las membranas, pero no aumenta sólo comiendo pescado. Para lograr la cantidad necesaria que requiere el organismo, deben tomarse 2 capsulas después de las comidas, porque al igual que la vitamina D es liposoluble (es soluble en grasas)

Otros complementos beneficiosos son la Glutamina y el Magnesio. La glutamina, cuya función más conocida es participar en el transporte equilibrado de nitrógeno por todo el cuerpo, no alterando así las funciones metabólicas, y a su vez actúa también sobre los riñones, permitiendo un mejor equilibrio ácido-base. Con este proceso se promueve la formación de nuevas células cutáneas, lo que retrasa el envejecimiento. El magnesio desempeña muchas funciones cruciales en el cuerpo, como apoyo de la función muscular y nerviosa y la producción de energía.

Tener en cuenta todas estas claves y consejos sirven no solo para verse bien, sino para estar sano. El camino de salud es un camino sin retorno, porque una vez que te empezás a sentir mejor, ya no querés volver atrás.