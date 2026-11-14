Semana de la Cocina Italiana: restaurantes ofrecerán menús especiales y promociones en Buenos Aires.

La Semana de la Cocina Italiana se celebrará del 16 al 22 de noviembre con una agenda de propuestas gastronómicas en distintos restaurantes de Buenos Aires y alrededores. Menús especiales de varios pasos, pastas artesanales, platos clásicos, nuevas opciones de pastelería y promociones forman parte de las iniciativas que tendrán lugar durante esos días para homenajear la tradición culinaria italiana.

Desde Parque Chacabuco hasta Martínez, pasando por Palermo, Recoleta, Colegiales y Tigre, distintos espacios ofrecerán alternativas para disfrutar de los sabores de Italia, con opciones para el almuerzo y la cena y precios para distintos presupuestos.

La Semana de la Cocina Italiana tendrá su celebración en Casa Bellucci, el restaurante de Parque Chacabuco que combina pastas artesanales, platitos, pizzas porteñas contemporáneas y moscatería. Del 17 al 22 de noviembre , desde las 20 h, ofrecerá un menú especial de tres pasos por $40.000 por persona , con recetas que forman parte de su carta habitual. La entrada será fainá frita, servida con queso crema de albahaca, mortadela, rúcula y miel de naranja con ají, una preparación que reinterpreta uno de los clásicos de las pizzerías porteñas. Le seguirán los cavatelli, una pasta corta elaborada con sémola que se acompaña con pomodoro, albahaca, pesto y aceite de oliva virgen. El postre será el tiramisú con moscato, preparado con bizcocho de vainilla, mascarpone, café espresso y cacao, con la incorporación de la bebida, que remite a otra de las especialidades del lugar, dado que Casa Bellucci es la única moscatería registrada del país, con distintas variedades de este vino que también se utiliza en su coctelería.

El jueves 20 de noviembre , Ítalo Ristorante y Mauroit Pasta Italiana realizarán un pop-up gastronómico en el restaurante ubicado en el Circolo Italiano, en el marco de la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo. La propuesta estará centrada en las pastas y reunirá a dos proyectos que trabajan sobre la tradición culinaria de Italia. Por parte de Ítalo participarán Germán Ruberto, responsable de la conducción del proyecto, y el chef Darío Gualtieri, con trayectoria en restaurantes y hoteles de la Argentina y el exterior. Mauroit, por su parte, es una trattoria de Belgrano dirigida por Mauro Crivellin, dedicada a la elaboración de pastas caseras y salsas de inspiración italiana. El encuentro tendrá lugar en Ítalo Ristorante, dentro del histórico Palacio Leloir, sede del Circolo Italiano, en Recoleta. La actividad propone un cruce entre ambas cocinas alrededor de uno de los pilares de la gastronomía italiana.

Dirección: Libertad 1264, Circolo Italiano, Recoleta.

2x1 en vermut en Felice

Dirección: Arce 305, Las Cañitas.

En el marco de la Semana de la Cocina Italiana, Felice, el restaurante de Sebastián “Coco” Carreño en Las Cañitas, tendrá una promoción de 2x1 en vermut el martes 17, miércoles 18 y jueves 19, a partir de las 19 h. La iniciativa se suma a una propuesta gastronómica que combina la tradición de la pizza napoletana con el estilo crocante de la pizza a la piedra. La carta incluye pizzas de elaboración propia, fainá, panuozzos y otras preparaciones de inspiración italiana. El local cuenta con cocina abierta, barra de madera y una ambientación que incorpora referencias de Nápoles y Buenos Aires. También se destaca un mural de Flor Chedufau, que recorre las paredes del baño en una composición de 360 grados con escenas y personajes de la ciudad italiana.

Dirección: Arce 305, Las Cañitas.

Menú nocturno en Ike Milano

Dirección: Dardo Rocha 2606, Martínez.

En el marco de la Semana de la Cocina Italiana, Ike Milano propone un menú especial de cuatro pasos, disponible del martes 17 al sábado 21 de noviembre, exclusivamente por la noche. El restaurante de Martínez, al mando del chef italiano Alberto Giordano, propone comenzar con un aperitivo a elección entre Aperol Spritz o Carpano, seguido de dos opciones de antipasti: Focaccia Alici, Stracciatella e Limone o Polenta e Mortadella. Para el principal, se puede elegir entre Paccheri Gamberi e Limone, Spaghetti all’Amatriciana o filet de abadejo con hierbas aromáticas. El cierre incluye tres postres a elección: tiramisú, pannacotta de frutillas o torta de zanahoria y naranja caramelizada. El menú incluye vino Saint Felicien Bonarda, café Lavazza y agua San Benedetto, a un precio de $65.000 por persona.

Dirección: Dardo Rocha 2606, Martínez.

Exclusivo menú de tres pasos en L’adesso

Dirección: Fray Justo Santa María de Oro 2047, Palermo.

Liderado por su chef y dueño, Leonardo Fumarola, L’adesso Ristorante Italiano se suma a la celebración internacional Settimana della Cucina Italiana 2026 con un menú especial de tres pasos, disponible del 17 al 22 de noviembre, por la noche. La propuesta comienza con mozzarella in carrozza con vellutata di pomodoro (mozzarella rebozada con salsa de tomate), continúa con un primer plato a elección entre torcoli pugliesi al pomodoro con albóndigas o pappardelle de harina de castañas con hongos frescos y arándanos, y culmina con panna cotta con frutos rojos. El menú incluye cubierto, agua y una copa de Bonarda Saint Felicien o una cerveza Peroni, por un valor de $66.000 por persona, con un 10 % de descuento por pago en efectivo. Las reservas se realizan al 011 2077-7748 o por WhatsApp al 011 3807-5492.

Dirección: Fray Justo Santa María de Oro 2047, Palermo.

Platos clásicos en Ostende

Durante la Semana de la Cocina Italiana, Ostende llevará a su mesa dos clásicos de la tradición familiar: sorrentinos de roast beef con salsa pomodoro y ravioles de espinaca y ricota. El menú, disponible del 16 al 22 de noviembre en el restaurante de Colegiales, incluye uno de estos platos de elaboración artesanal, tiramisú de postre y una copa de vino, por $40.000 por persona. Una invitación a disfrutar de las pastas y los sabores de la cocina italiana y de las abuelas en un espacio de ambientación setentista y espíritu costero.

Dirección: Virrey Loreto 3303, Colegiales.

Nuevas tortas en Sole di Parma

En el marco de la Semana de la Cocina Italiana, que se celebrará del 16 al 22 de noviembre, Sole di Parma incorporará tres nuevas tortas inspiradas en la pastelería tradicional italiana. Las opciones serán Amaretti, preparada con masa sablé, mermelada casera de duraznos, crema diplomata, fruta fresca y crumble de amaretti; Tiramisú, con discos de vainilla, crema de tiramisú, almíbar de café, chocolate picado y cacao, y Crostatina, elaborada con masa suave, mermelada casera de frutos rojos, crema pastelera, arándanos y glaseado horneado. Las tres variedades estarán disponibles durante toda la jornada a lo largo de la semana. Además, la propuesta gastronómica sumará matambre arrollado como antipasto y distintas variedades de pastas elaboradas íntegramente con sémola, que se ofrecerán como platos especiales durante el almuerzo.

Dirección: Madero 537, Tigre.

Variedad de platos a elección en La Parolaccia

Direcciones: Riobamba 1046, Barrio Norte; Presidente Roberto M. Ortiz 1865, Recoleta; Cerviño 3561, Palermo; La Parolaccia Dolce, Av. del Libertador 5823, Belgrano; Av. del Libertador 5836, Belgrano; Alicia Moreau de Justo 1052, Puerto Madero; Olga Cossettini 302, Madero Downtown; Av. del Libertador 14621, San Isidro; Km 42.5, Colectora Panamericana, Pilar.

La Parolaccia se suma a la Semana de la Cocina Italiana en Buenos Aires, que se realizará del 16 al 22 de noviembre, con el Menú Parolacho, una propuesta de tres pasos con algunos de los platos clásicos de la gastronomía italiana que forman parte de la identidad del restaurante. Con una trayectoria ligada a la cocina tradicional de Italia y una propuesta de pastas, carnes y recetas típicas, la marca invita a disfrutar de una experiencia especial por $58.000 por persona. El menú incluye entrada, plato principal y postre a elección, además de aperitivo de bienvenida, agua o gaseosa, café o té con petits fours, una copa de limoncello y una botella de vino D.V. Catena cada dos personas. Entre las opciones se encuentran burrata con prosciutto, vitello tonnato, sorrentinos Uso Nostro, cuerdas de guitarra alla carbonara, pesca del día alla crema di limone y tiramisú al mascarpone. La propuesta estará disponible del 16 al 22 de noviembre, todos los días, tanto durante el almuerzo como en el servicio de cena, exclusivamente en los salones de La Parolaccia.

Direcciones: Riobamba 1046, Barrio Norte; Presidente Roberto M. Ortiz 1865, Recoleta; Cerviño 3561, Palermo; La Parolaccia Dolce, Av. del Libertador 5823, Belgrano; Av. del Libertador 5836, Belgrano; Alicia Moreau de Justo 1052, Puerto Madero; Olga Cossettini 302, Madero Downtown; Av. del Libertador 14621, San Isidro; Km 42.5, Colectora Panamericana, Pilar.