Médicos de España lograron un gran avance contra el cáncer de páncreas: de qué se trata

Se trata del adenocarcinoma ductal, el tipo más habitual de cáncer de páncreas. Fue abordado con triple fármaco en ratones y sin dejar efectos secundarios.

El adenocarcinoma ductal de páncreas es el tipo más habitual de la enfermedad y suele diagnosticarse tarde.

Un equipo médico de España logró eliminar el cáncer de páncreas tras una prueba en ratones. Se trata del tipo más común de la enfermedad, conocido como adenocarcinoma ductal , el cual fue tratado con tres fármacos y sin dejar efectos secundarios.

El director de Oncología Experimental del CNIO Mariano Barbacid presentó los resultados del estudio en una rueda de prensa junto a la investigadora Carmen Guerra, la presidenta de la Fundación CRIS contra el cáncer, Lola Manterola, y a la soprano y paciente de cáncer de páncreas, Cristina Domínguez .

El adenocarcinoma ductal de páncreas -el tipo más habitual de cáncer de páncreas y el de peor pronóstico- suele diagnosticarse demasiado tarde, por lo que apenas un 5% de los pacientes sobrevive más allá de los 5 años.

"Desde 1981, cuando todavía no se conocían las bases moleculares del cáncer se ha avanzado mucho", explicó Barbacid, según EFE y agregó que "en el caso del páncreas, lo conocemos muy bien pero todavía no podemos hacer nada más allá de la quimioterapia actual".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/criscancer/status/2016191796850602067?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2016191796850602067%7Ctwgr%5E773be84bae977af4b75ed2c1b65d2e6b9593e6b5%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Fsociedad%2Fespana-lograron-primera-vez-eliminar-cancer-pancreas-ratones_0_1I9WcxhqzW.html&partner=&hide_thread=false Cuando decimos que la investigación puede cambiar la historia, hablamos de días como hoy.



El Dr. #MarianoBarbacid y su equipo han logrado la desaparición completa y duradera del #CáncerdePáncreas en modelos experimentales



https://t.co/09Fi0MVdqG pic.twitter.com/O0mfwe4TsP — CRIS contra el cáncer (@criscancer) January 27, 2026

La mutación que inicia el cáncer de páncreas es el oncogén KRAS y aunque ya existen fármacos que bloquean la acción de KRAS, su eficacia es limitada porque al cabo de unos meses el tumor se vuelve resistente al tratamiento.

Sin embargo, frente a las monoterapias que inhiben KRAS, la estrategia del grupo de Barbacid consistió en atacar tres puntos claves de los mecanismos del tumor: las proteínas KRAS, EGFR y STAT3, que actúan como motores de crecimiento del cáncer y que además causan las resistencia.

El equipo probó la triple terapia en 18 ratones a los que se les implantó las células cancerígenas de seis pacientes y 200 días después de finalizar el tratamiento, 16 continuaban vivos, libres de enfermedad y sin sufrir efectos secundarios adversos.

España regularizará a medio millón de inmigrantes de forma extraordinaria

El gobierno de España anunció hoy que regularizará a cerca de medio millón de inmigrantes. La medida consta de una regularización "extraordinaria" para personas extranjeras que ya se encuentran viviendo en el país, con el fin de "garantizar derechos y dar seguridad jurídica".

Mediante la medida, el gobierno de Pedro Sánchez aprobará en el Consejo de Ministros el inicio de la tramitación de un Real Decreto que supondrá la regularización extraordinaria para extranjeros residentes en el país.

El objetivo es el de "garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad social existente". El Real Decreto es fruto de un acuerdo con el partido Podemos y de una "suma de voluntades que ponen en el centro a las personas", sostuvieron fuentes del Ejecutivo español.