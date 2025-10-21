SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

21 de octubre 2025 - 14:30

Trabajos que sobrevivirán a la IA: los expertos identifican las cinco profesiones clave

Si bien la inteligencia artificial continua transformando el mundo laboral, hay profesiones que seguirán siendo indispensables.

Los avances de la inteligencia artificial en el ámbito laboral genera que muchas tareas repetitivas o técnicas se automaticen. Sin embargo, a la vez, hay campos donde la presencia humana sigue siendo indispensable. Según un análisis en conjunto de ChatGPT y Gemini, existen cinco profesiones que seguirán siendo necesarias y además, potenciarán el uso de estas nuevas herramientas digitales.

Cinco profesiones que serán esenciales en la nueva era de la IA

  • Medicina y enfermería: La medicina siempre fue un pilar esencial en todo el mundo. La atención médica combina conocimiento científico, empatía y toma de decisiones bajo presión. La tecnología puede asistir en los diagnósticos, pero la relación entre profesional y paciente no la reemplaza ningún algoritmo. El objetivo es que los profesionales de la salud deberán incorporar la tecnología como aliada, sin perder el vínculo humano.
Médicos
  • Psicología: El apoyo emocional y la comprensión profunda del comportamiento humano son tareas que requieren sensibilidad y contexto, es decir, que ningún algoritmo puede reemplazar la contención, la escucha y el entendimiento que puede llegar a brindar una persona. La salud mental será cada vez más valorada en un mundo hiperconectado.
psicologos.png
  • Docencia: La IA puede personalizar materiales y actividades, pero el vínculo entre docente y alumno sigue siendo fundamental ya que estos se encargan de enseñar mucho más que contenidos. Un maestro guía, motiva y adapta estrategias para cada estudiante. "El futuro del aprendizaje dependerá de maestros que sepan enseñar a convivir con la tecnología", expresó el modelo consultado.
maestra-dando-clase.jpg
  • Construcción y más oficios: Más allá de la tecnología y los trabajos digitales, el mundo sigue necesitando manos que construyan, reparen y produzcan. En el casi todos los países, los trabajos manuales y de precisión mantienen alta demanda. Albañiles, electricistas, choferes y operarios seguirán siendo indispensables.
Foto Centro Industrial
  • Profesiones digitales: El avance tecnológico continuará creando nuevos puestos de trabajo. La revolución tecnológica abrió una nueva frontera laboral donde la demanda crece más rápido que la oferta. Hoy, los especialistas en inteligencia artificial como machine learning, big data, desarrollo de software y ciberseguridad son los perfiles más buscados por las diferentes empresas.
Espionaje digital.jpg
