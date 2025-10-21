Trabajos que sobrevivirán a la IA: los expertos identifican las cinco profesiones clave

Los avances de la inteligencia artificial en el ámbito laboral genera que muchas tareas repetitivas o técnicas se automaticen. Sin embargo, a la vez, hay campos donde la presencia humana sigue siendo indispensable. Según un análisis en conjunto de ChatGPT y Gemini, existen cinco profesiones que seguirán siendo necesarias y además, potenciarán el uso de estas nuevas herramientas digitales.