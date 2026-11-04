Último Mercurio retrógrado del año: a quiénes afecta más y la mejor forma de tomar decisiones

El planeta atraviesa Escorpio hasta el 13 de noviembre. El período pone la mira en conversaciones pendientes y relaciones personales.

La última retrogradación de 2026 coincide con Venus retrógrado y propone revisar acuerdos, emociones y formas de comunicarse.

El último Mercurio retrógrado de 2026 ya está sobre nosotros y se extiende hasta el viernes 13 de noviembre. Esta vez, el fenómeno transcurre en Escorpio y, desde la astrología, se vincula con una etapa de revisión emocional , conversaciones pendientes y decisiones que necesitan más reflexión.

El tránsito empezó el sábado 24 de octubre y coincide con Venus retrógrado , una combinación que pone el foco en los vínculos, las expectativas afectivas y la manera de expresar lo que cada persona necesita. Pueden reaparecer temas que parecían resueltos o situaciones que quedaron sin una respuesta clara.

Mercurio retrógrado es un fenómeno astronómico aparente: desde la perspectiva de la Tierra, el planeta parece desplazarse hacia atrás en su recorrido por el cielo, un efecto visual producido por las diferencias de velocidad y posición entre ambos planetas.

En astrología, Mercurio está asociado con el pensamiento, la comunicación, el aprendizaje, los intercambios y la tecnología . Por eso, sus períodos de retrogradación suelen interpretarse como momentos para revisar conversaciones, contratos, planes de viaje y decisiones que involucran información importante.

En noviembre de 2026, el movimiento ocurre íntegramente en Escorpio , un signo relacionado con la intimidad, la confianza, las emociones profundas y lo que permanece oculto. Desde esta lectura, el período invita a mirar más allá de las palabras y prestar atención a las motivaciones propias y ajenas.

Esta combinación puede llevar a revisar creencias, vínculos y necesidades que no siempre se expresan con claridad. También pueden volver temas vinculados con los celos, la dependencia emocional y el deseo de controlar situaciones.

Otro punto importante del calendario es la coincidencia con Venus retrógrado, planeta asociado con los afectos, el amor y los valores personales. La combinación de ambos movimientos se interpreta como una oportunidad para revisar cómo se construyen las relaciones y qué expectativas existen dentro de ellas.

Hoy, 4 de noviembre, Mercurio forma una conjunción con el Sol en Escorpio, conocida en astrología como cazimi. Este encuentro se asocia con una instancia de mayor claridad para comprender situaciones que generaban dudas y observarlas desde otra perspectiva.

Cuáles son los signos más afectados en noviembre

Los signos de agua van a ser los que más sentirán este tránsito: Cáncer, Escorpio y Piscis. La razón es que Mercurio retrograda en Escorpio, un signo del mismo elemento, y pone el foco en cuestiones emocionales, conversaciones pendientes y relaciones personales.

Escorpio tendrá el impacto más directo, ya que la retrogradación transcurre en su propio signo. Para quienes nacieron bajo esta constelación, el período puede representar una revisión de la identidad, la forma de comunicarse y los vínculos en los que existen asuntos sin resolver. También puede ser una oportunidad para reconocer comportamientos que necesitan un cambio.

Cáncer podría experimentar una etapa de mayor sensibilidad frente a las relaciones familiares y afectivas. La interpretación astrológica apunta a revisar emociones que quedaron guardadas, recuperar conversaciones y expresar necesidades que no encontraron espacio anteriormente.

Piscis también forma parte de los signos de agua y puede atravesar un período de introspección. La recomendación es prestar atención a las expectativas personales, evitar interpretar de manera apresurada las palabras de otras personas y distinguir entre lo que sucede y lo que se supone que está pasando.

A estos tres signos se suman Géminis y Virgo, que tienen una relación particular con este movimiento porque Mercurio es su planeta regente. Pueden notar con más intensidad la necesidad de ordenar pensamientos, revisar información y encontrar claridad antes de comunicar una decisión.

Cómo tomar decisiones cuando hay Mercurio retrógrado

La recomendación principal durante este período es evitar las decisiones impulsivas. El criterio es revisar la información disponible y tomarse el tiempo necesario antes de asumir compromisos.

En las relaciones personales, la sugerencia es no responder de forma impulsiva ante un mensaje que genere enojo o preocupación. También puede ser un buen momento para retomar conversaciones pendientes.

También conviene revisar acuerdos económicos compartidos, ordenar cuentas, recuperar proyectos que quedaron inconclusos y corregir errores en tareas que requieren atención. La astrología propone aprovechar estas semanas para evaluar lo que ya está en marcha.

Mercurio retoma su movimiento directo el 13 de noviembre, aunque la llamada fase de sombra posterior se extenderá hasta el 30 de noviembre. El cierre del período permite terminar de procesar los asuntos revisados durante las semanas anteriores.