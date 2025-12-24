Con aumento confirmado y bono en espera, ¿de cuánto serán las jubilaciones de ANSES en enero 2026? + Seguir en









El organismo confirmó los valores junto con la actualización económica en los haberes a cobrar en enero 2026.

ANSES va a actualizar el monto de las prestaciones en enero 2026.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) ya confirmó los valores de los haberes para los jubilados y pensionados en el primer mes de 2026, tras anunciar un aumento del 2,47%, basado en los datos arrojados por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre de 2025.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este incremento mensual en los haberes de las prestaciones se debe al Decreto de Movilidad Jubilatoria, que rige desde abril de 2024, y establece que todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones del organismo se actualizan en base al IPC registrado dos meses antes.

ANSES gente.webp Monto de las jubilaciones de ANSES en diciembre 2025 Gracias al IPC registrado en noviembre 2025, los jubilados obtendrán un 2,47% de incremento en sus prestaciones mensuales, a lo que podría sumarse en algunos casos el bono extraordinario de $70.000.

Es por eso que, el haber mínimo de jubilación otorgado por el ANSES en enero 2026, tendrá un monto total de $349.303,33.

¿Cómo se cobra el bono de $70.000? El bono extraordinario de $70.000 se entrega de forma exclusiva para aquellos jubilados que reciben los haberes mínimos.

El beneficio también aplica para todos aquellos beneficiarios que tengan un cobro de menos de $419.333 mensuales, lo que implica el valor de la mínima más el bono. Solo en esos casos, los afiliados que lo necesiten recibirán la diferencia entre sus haberes y ese máximo.

Temas ANSES