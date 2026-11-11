Las Cataratas del Iguazú, el encanto de los pueblos gauchos y las playas de la Costa Atlántica ofrecen experiencias muy diferentes para las próximas vacaciones. Qué hacer, qué lugares visitar y cómo aprovechar las propuestas de alojamiento, descuentos y financiación para planificar una escapada o recibir el Año Nuevo.

Argentina ofrece paisajes y experiencias capaces de transformar cualquier viaje en unas vacaciones memorables. Desde la exuberancia de la selva misionera hasta la tranquilidad del campo bonaerense y la energía de las playas marplatenses, el verano 2027 presenta alternativas para quienes buscan aventura, descanso, gastronomía, cultura o simplemente cambiar de escenario.

Puerto Iguazú, San Antonio de Areco y Mar del Plata son tres destinos con identidades bien definidas. El primero invita a descubrir una de las grandes maravillas naturales del planeta; el segundo conserva las tradiciones y los sabores más auténticos del campo argentino; y el tercero combina sus clásicas jornadas de playa con una intensa vida cultural, gastronómica y recreativa.

A sus atractivos turísticos se suman las propuestas de CT Hoteles , que ofrece alternativas de alojamiento en los tres destinos, con promociones, financiación en cuotas sin interés y experiencias especiales para quienes buscan anticipar sus vacaciones o celebrar la llegada del nuevo año.

Hay destinos que sorprenden incluso antes de llegar a su principal atractivo. Puerto Iguazú es uno de ellos. La vegetación exuberante, los caminos rodeados de selva, la tierra colorada y la cercanía de los grandes ríos convierten a esta ciudad misionera en un escenario ideal para quienes buscan unas vacaciones en contacto con la naturaleza.

Su gran protagonista es el Parque Nacional Iguazú , declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO y hogar de las imponentes Cataratas del Iguazú, un sistema de aproximadamente 275 saltos de agua que constituye uno de los paisajes más espectaculares de Sudamérica.

Los circuitos Superior e Inferior permiten contemplar las cascadas desde diferentes perspectivas, a través de senderos, pasarelas y miradores que se internan en la selva. El recorrido también ofrece la posibilidad de observar aves, mariposas y numerosas especies de flora autóctona. El Tren Ecológico de la Selva y los senderos del parque completan una experiencia que invita a dedicarle tiempo al entorno natural.

Pero Iguazú es mucho más que sus cataratas. El Hito de las Tres Fronteras, donde confluyen Argentina, Brasil y Paraguay, ofrece una de las vistas más características de la región. También se destacan La Aripuca, un espacio dedicado a la conciencia ambiental y la cultura local, y las propuestas de turismo de naturaleza que incluyen caminatas, observación de aves y paseos fluviales.

La gastronomía es otro de sus atractivos. Los sabores regionales, con productos como la mandioca, el chipá y los pescados de río, permiten descubrir una cocina vinculada con la identidad misionera y la influencia de las culturas que conviven en la región.

Descanso y celebraciones en plena selva misionera

Para quienes buscan combinar estas experiencias con una estadía de confort, Falls Iguazú Hotel & Spa se encuentra rodeado de cuatro hectáreas de vegetación característica de la selva misionera.

El establecimiento cinco estrellas cuenta con piscinas, espacios recreativos y propuestas de bienestar para disfrutar después de las excursiones. Entre sus novedades se destacan la renovación del Kids Zone y del gimnasio, con instalaciones más amplias para familias y huéspedes.

La propuesta gastronómica también se renovó con la ampliación del horario del restaurante Lembú, que ahora abre por la noche y ofrece cortes de parrilla argentina en un entorno natural, con vistas a la piscina. Está abierto tanto para huéspedes como para el público general. Los pasajeros con cena buffet incluida pueden optar por esta alternativa mediante el pago de un adicional.

Durante noviembre y diciembre de 2026, el hotel ofrece una promoción de cuatro noches al precio de tres, con desayuno y cena buffet incluidos, y financiación en tres y seis cuotas sin interés.

Para recibir el 2027, Falls Iguazú diseñó además un programa especial de cuatro noches, con actividades recreativas, noches temáticas y un sunset junto a la piscina. La celebración principal será la cena de Año Nuevo en el Salón de Eventos Ka'Aguy, con DJ y open bar. La promoción habitual de cuatro noches al precio de tres no se aplica a este programa especial.

San Antonio de Areco: tradición gaucha, gastronomía criolla y el encanto del campo

A poco más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, San Antonio de Areco conserva una identidad que lo convierte en uno de los destinos más singulares de la provincia. Sus calles tranquilas, las construcciones históricas, los antiguos almacenes y los talleres artesanales ofrecen una experiencia que parece detener el ritmo cotidiano.

Considerado uno de los grandes referentes de la tradición gauchesca argentina, Areco invita a descubrir una cultura que continúa viva en sus costumbres, su gastronomía y sus oficios.

Uno de los paseos más representativos es el Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes, dedicado a preservar la historia del gaucho y la vida rural, con referencias al autor de Don Segundo Sombra. El recorrido puede complementarse con una visita a la histórica pulpería La Blanqueada y al Parque Criollo.

Otro de los puntos emblemáticos es el Puente Viejo, sobre el río Areco, un rincón ideal para caminar, disfrutar del paisaje y descubrir el costado más sereno de la localidad.

El casco histórico también merece una recorrida sin apuro. Sus talleres de platería, talabartería, soguería y tejidos criollos mantienen vivas técnicas artesanales transmitidas de generación en generación. Allí, los visitantes pueden conocer el trabajo de los artesanos y encontrar piezas que expresan la identidad del lugar.

La experiencia se completa alrededor de la mesa. Asados, empanadas, picadas y otros sabores de la cocina criolla forman parte de una propuesta gastronómica que encuentra en las pulperías, restaurantes y establecimientos rurales algunos de sus principales escenarios.

Además de sus atractivos culturales, el entorno de Areco invita a disfrutar de jornadas al aire libre, paseos rurales y experiencias vinculadas con la vida de campo. Una alternativa especialmente atractiva para parejas, familias o grupos de amigos que buscan una escapada cercana a Buenos Aires.

Una propuesta para descansar en el paisaje pampeano

En ese entorno se encuentra Pampas de Areco Resort de Campo & Spa, una alternativa que combina el paisaje de la llanura bonaerense con servicios de bienestar y gastronomía.

El establecimiento propone aprovechar los espacios verdes, disfrutar del aire libre y dedicar tiempo al descanso, con instalaciones de spa que permiten complementar los recorridos turísticos por la zona.

Para quienes desean organizar una escapada o anticipar sus vacaciones, Pampas de Areco ofrece financiación en tres, seis, nueve y doce cuotas sin interés, una opción para planificar la estadía y descubrir los atractivos del destino.

Mar del Plata: playas, gastronomía, cultura y una ciudad que siempre ofrece algo nuevo

Mar del Plata mantiene intacta su capacidad de reinventarse como destino turístico. Aunque sus playas siguen siendo el principal imán para los visitantes durante el verano, la ciudad ofrece mucho más que sol y mar: paseos costeros, barrios con identidad propia, una variada gastronomía y una agenda cultural y recreativa que se extiende a lo largo de toda la temporada.

La diversidad de sus playas permite encontrar opciones para distintos estilos de vacaciones. La Perla conserva su carácter tradicional y familiar; Varese ofrece un entorno más reparado; Playa Grande reúne actividad deportiva, surf y propuestas gastronómicas; mientras que Punta Mogotes se destaca por sus amplias extensiones de arena.

Para quienes prefieren paisajes más tranquilos, las playas del sur, hacia Acantilados y Chapadmalal, ofrecen escenarios donde los médanos, los acantilados y el océano se convierten en protagonistas.

Pero buena parte del atractivo marplatense también está lejos de la arena. Caminar por la costa, recorrer la Rambla, disfrutar de sus cafés tradicionales o descubrir los restaurantes del puerto son experiencias que forman parte de la identidad de la ciudad.

La gastronomía merece un capítulo especial. Los pescados y mariscos frescos, las tradicionales rabas, las parrillas y una creciente variedad de propuestas culinarias permiten disfrutar de Mar del Plata más allá de los balnearios.

La oferta cultural suma teatros, espectáculos musicales, museos y espacios de arte, entre los que se destaca el Museo MAR. Para quienes buscan actividades al aire libre, los alrededores de Sierra de los Padres y la Laguna de los Padres ofrecen otra perspectiva del destino, con paisajes serranos, senderos y recorridos en contacto con la naturaleza.

Esta combinación de playa, entretenimiento, gastronomía y naturaleza convierte a Mar del Plata en una alternativa tanto para quienes buscan unas vacaciones familiares como para parejas y grupos de amigos.

Beneficios para anticipar las vacaciones de verano

En este escenario, los hoteles Astor y Dorá, pertenecientes a CT Hoteles, presentan sus propuestas de preventa para la temporada 2027.

Ambos establecimientos ofrecen ubicaciones que facilitan el acceso a las playas, los paseos costeros y los principales atractivos de la ciudad, con diferentes categorías de habitaciones, desde dobles internas o con vista al mar hasta opciones triples y cuádruples.

Entre los servicios incluidos se destacan el desayuno buffet y el acceso al spa, equipado con piscina climatizada, sauna y gimnasio, para complementar las jornadas de playa con momentos de descanso y bienestar.

Para quienes prefieren organizar el viaje con anticipación, Astor y Dorá ofrecen un 20% de descuento abonando mediante transferencia bancaria al momento de realizar la reserva. También cuentan con planes de financiación con tarjetas de crédito en tres, seis, nueve y doce cuotas sin interés.

Así, Mar del Plata vuelve a presentarse como uno de los grandes clásicos del verano argentino, con alternativas para disfrutar de sus playas, redescubrir sus rincones y aprovechar una ciudad que combina tradición turística con propuestas renovadas.