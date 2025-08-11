Para cuidar la salud: tres recetas sin harina y sin fritura que se preparan en menos de 15 minutos

Son comidas ideales para quienes quieren comer sano, pero sin pasar horas en la cocina.

Llevar adelante una alimentación saludable es fundamental para las personas para poder mantener la salud, aumentar la energía y reducir el riesgo de contraer enfermedades. Sin embargo, comer sano no es solamente vivir a base de ensaladas o verduras.

Con algunos ingredientes simples y en pocos minutos, es posible preparar comidas sin harinas ni frituras . A continuación tres ideas rápidas que se cocinan en menos de 15 minutos .

Una vez que estén todos los ingredientes, se debe hervir los huevos mientras se calientan los garbanzos en una sartén con un chorrito de aceite de oliva. Agregar los tomates cortados al medio y cocinar 2 minutos más. Luego, se debe servir todo sobre una cama de rúcula y por último se termina con los huevos cortados por arriba. Se puede sumar semillas para más crocancia. Es una comida que aporta proteínas, fibras y grasas saludables . Además, es saciante y liviana a la vez .

omelette espinaca Omelette de espinaca, imagen ilustrativa

2.Omelette de espinaca y queso con semillas

Para preparar esta receta es necesario contar con:

2 o 3 huevos

1 taza de espinaca fresca o cocida

Queso rallado (tipo port salut, fresco o de cabra)

Semillas de chía o lino

Para empezar se debe batir los huevos con las semillas y una pizca de sal. Luego en una sartén antiadherente caliente, se debe volcar la mezcla, agregar la espinaca y el queso, y cocinar a fuego medio hasta que se dore. Doblar el omelette y listo. Es ideal para cuando hay poco tiempo y se quiere un plato completo. Las semillas aportan omega 3 y la espinaca, hierro y fibra.

salteado zapallito

3.Salteado rápido de zapallitos con atún y zanahoria

Para preparar esta receta es necesario contar con:

1 zapallito

1 zanahoria

1 lata de atún al natural

Ajo, perejil y aceite de oliva

Primero se debe rallar la zanahoria y cortar el zapallito en cubitos. En una sartén, luego salter con un chorrito de aceite y ajo picado. Cuando estén tiernos (7-8 minutos), agregar el atún y un poco de perejil fresco. Se sirve caliente. Esta comida es baja en calorías, alta en proteínas y fibra, y muy fácil de digerir. Perfecto para un almuerzo rápido.