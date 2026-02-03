Deuda con el FMI: cuáles son los vencimientos que enfrentará el Gobierno en lo que resta del año

El Gobierno canceló, el pasado lunes, más de u$s800 millones de deuda con el Fondo Monetario Internacional. Este jueves, una misión del organismo llegó a Buenos Aires para revisar las metas del acuerdo.

El Gobierno pagó el lunes más de u$s800 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) en concepto de intereses por la multimillonaria deuda que el país mantiene con el organismo internacional. Así, la gestión de Javier Milei tachó un nuevo vencimiento del calendario de este año. Sin embargo, aún restarán abonarle al organismo internacional otros u$s3.605 millones durante el resto del 2026 .

Este jueves, una comitiva técnica del FMI llegó a Buenos Aires para negociar la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas, en la que revisará el cumplimiento de las metas pautadas para fines de 2025. Como se sabe, el objetivo de acumulación de reservas fue ampliamente incumplido y por eso se deberá discutir el otorgamiento de un nuevo waiver.

Con todo, los pagos que deberá afrontar el Gobierno son en concepto de intereses y capital. Cabe destacar que el FMI podría girar u$s2.025 millones si el país supera la segunda y tercera revisión del acuerdo de facilidades extendidas, que fue firmado el año pasado y que pone el foco en la acumulación de reservas.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), luego del giro del pasado lunes, todavía está previsto desembolsos por u$s3.605 millones en lo que resta del año.

En este sentido, las obligaciones estarán distribuidas de la siguiente manera: u$s805 millones en mayo, u$s832 millones en agosto, u$s799 millones en septiembre, u$s827 millones en noviembre y, por último, u$s342 millones en diciembre.

El pago al FMI, originalmente previsto para el 1° de febrero, se concretó este lunes debido a que la fecha cayó en domingo y, como es habitual, el vencimiento se trasladó al primer día hábil siguiente. El monto del compromiso asciende a unos u$s870 millones.

El Tesoro no disponía de los depósitos en moneda extranjera necesarios para afrontar la obligación, por lo que recurrió nuevamente a una operación con el gobierno de Estados Unidos para obtener derechos especiales de giro (DEG), el activo que el organismo utiliza para sus transacciones.

Aunque todavía no se conocen todos los detalles del acuerdo, fuentes oficiales indicaron que la Argentina accedió al equivalente a cerca de u$s808 millones en DEG pertenecientes al Fondo de Estabilización Cambiaria estadounidense. No es la primera vez que se utiliza este mecanismo: en octubre de 2025, Bessent ya había facilitado DEG bajo el marco del acuerdo para la concertación de swaps de monedas. En esta ocasión, la operación podría haber sido una compra directa.

En diálogo con Radio Mitre, el ministro de Economía, Luis Caputo, subrayó que no se trató de un nuevo financiamiento del Tesoro norteamericano, sino de una adquisición puntual de los DEG necesarios para cumplir con el pago al organismo.

Las reservas internacionales, en el foco de la cuestión

Dentro del calendario de pagos al FMI, el Gobierno también espera poder recibir nuevos desembolsos del organismo financiero internacional, en caso de cumplir con las revisiones pactadas para el curso del 2026. En ese sentido - y habiendo cumplido la meta fiscal en 2025 - el verdadero desafío del Gobierno estará en las reservas internacionales.

En Casa Rosada esperan recibir más de u$s2.000 millones - equivalentes a más de 1.300 millones en derechos especiales de giro (DEG)- si pasa las dos revisiones del FMI. En detalle, la primera de ellas será este mes y tendrá podría significar la llegada de u$s1.100 millones (equivalentes a u$s763 millones en DEGs). Tras esto, la próxima fecha resaltada en el calendario será julio, mes en que se realizará la tercera verificación y por la que el Gobierno podría recibir giros por u$s925 millones aproximadamente (u$s636 millones en DEGs).

Según cifras del Banco Central (BCRA) calculadas bajo la metodología del programa, las reservas netas cerraron 2025 cerca de –u$s14.100 millones, muy por debajo de la meta revisada de –u$s1000 millones. El desvío negativo superó así los u$s13.000 millones.

El incumplimiento ocurrió aun cuando el FMI había relajado previamente el objetivo en alrededor de u$s6500 millones, al reemplazar la meta original de acumulación de +u$s5500 millones por un nivel negativo. Frente a este escenario, el Gobierno se prepara para solicitar una dispensa (waiver) y renegociar los objetivos del acuerdo.

En este escenario, la directora del Departamento de Comunicaciones del FMI, Julie Kozack, analizó la situación argentina durante su última conferencia de prensa y destacó que el gobierno de Javier Milei comenzó 2025 “con una base sólida”. En este sentido, la representante del organismo financiero resaltó progresos en materia de estabilización macroeconómica que, según el organismo, ayudaron a recomponer el clima financiero.

Así, Kozack indicó que, luego de la contracción de 2024, la actividad habría crecido un 4,5% en 2025. También destacó la marcada desaceleración inflacionaria, que pasó de registros de tres dígitos a ubicarse cerca del 30% hacia el cierre del año, el nivel más bajo de los últimos ocho años.

Además, Kozack también destacó la aprobación del Presupuesto 2026 en el Congreso —el primero en la gestión de Milei — al entender que se alinea con el compromiso oficial de alcanzar el equilibrio fiscal global. A su vez, señaló que estos avances podrían mejorar las chances de lograr un acceso pleno y sostenido a los mercados internacionales de capitales y reforzar la capacidad del país para enfrentar eventuales shocks externos.

Sin embargo - y más allá del acercamiento - el organismo volvió a marcar que será determinante mantener la implementación del programa económico para que la gestión libertaria pueda sostener, según el análisis del FMI, la estabilidad económica, logrando objetivos de desinflación, estabilidad externa, crecimiento y empleo.