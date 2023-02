Londres: surrealistas a subasta

“Memoria de un viaje surrealista” se titula el lote que pertenece a un matrimonio de coleccionistas de San Francisco, una colección que se construyó a lo largo de más de dos décadas en torno a un viaje formativo a México, el país descrito por André Breton como “el lugar surrealista por excelencia”.

El conjunto brinda especial atención a las artistas femeninas: Remedios Varo, Leonora Carrington, Dorothea Tanning, Leonor Fini y Stella Snead, cuyos trabajos saldrán a la venta junto a piezas de Gordon Onslow Ford y Wolfgang Paalen.

En palabras de Olivier Camu, vicepresidente de Arte Impresionista y Moderno de Christie’s, es un honor que se le haya confiado la venta de esta colección surrealista, una temática en la que se han centrado numerosas exposiciones internacionales recientemente, como “Surrealismo sin fronteras” en el Museo Metropolitano de Nueva York y la Tate Modern de Londres; “Surrealismo y magia: la modernidad encantada” en la Colección Peggy Guggenheim de Venecia y, por supuesto, el título de la Bienal de Venecia de 2022, que hacía referencia directa al libro infantil de Leonora Carrington “La leche de los sueños”.

Se destacan algunas piezas como uno de los últimos retratos que pintó Varo, “Retrato del Doctor Ignacio Chávez” (1957), estimado entre tres y cuatro millones de dólares, y “Quería ser pájaro” (1960), un retrato poco común en la obra de Carrington, que capta al joven actor Enrique Álvarez Félix, hijo único de la legendaria estrella de la pantalla María Félix, valuado entre uno y dos millones de dólares.

En tanto, “Merveilles des mers”, pintada en 1936 y valuada en un millón de dólares -un maravilloso ejemplo de los paisajes de la mente de Yves Tanguy-y la pintura “Souvenir de voyage” (1958) de René Magritte, estimada en poco más de 3.000.000 de dólares, también buscarán nuevo dueño.

La colección “Memoria de un viaje surrealista” se presentará en la venta nocturna The Art of the Surreal el 28 de febrero en Christies, y en la venta de obras sobre papel el 3 de marzo.