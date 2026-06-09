Los diez futbolistas más influyentes de la historia de los mundiales

A poco de comenzar el Mundial 2026, las estadísticas muestran quiénes fueron y son los más importantes para sus selecciones. De Pelé a Maradona, los más icónicos de las 22 ediciones.

Con el partido entre México y Sudáfrica , el próximo jueves 11 de junio comenzará el Mundial 2026 que se jugará por primera vez en tres países: EEUU, México y Canadá. A lo largo de las 22 ediciones se destacaron numerosos futbolistas, algunos lograron coronar con el título y otros se quedaron a las puertas de la gloria, pero que igualmente son reconocidos a nivel internacional.

Desde la cita de Uruguay 1930 hasta el certamen que se disputó en Qatar 2022, pasaron nombres rutilantes. Campeones o no, dejaron una huella en el certamen deportivo más importante del mundo.

Argentinos, brasileros, alemanes y franceses protagonizan el ranking de los más influyentes elaborado por el sitio Transfermarkt. Sin asignar posiciones, Pelé aparece entre los más reconocidos futbolistas del mundo gracias a sus tres copas mundiales con Brasil en 1958, 1962 y 1970. Es por el momento el único que logró coronarse tricampeón.

Ronaldo Nazario, el "Fenómeno", lo sigue gracias a la influencia en cuanto a goles y asistencias. Era hasta el 2014 el máximo goleador histórico del Mundial. Luego fue superado por Miroslav Klose, actual recordman. El brasilero se consagró en dos oportunidades, aunque en la primera de ellas no llegó a disputar minutos.

Si bien no es mencionado en el ranking, otro histórico de Brasil, Garrincha, quien tomó el liderazgo de su equipo en 1962 tras la lesión de Pelé y lo encaminó al título.

Messi Maradona

Los astros Diego Maradona y Lionel Messi, considerados dos de los mejores futbolistas de la historia, también tienen su lugar. Ambos se consagraron en una oportunidad (1986 y 2022 respectivamente) y fueron determinantes para sus selecciones en mundiales.

También obtuvieron un subcampeonato cada uno: Maradona en 1990 y Messi en 2014. En el caso del rosarino, este año puede superar al alemán Klose como máximo goleador del certamen.