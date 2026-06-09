Mundial 2026: así son los ensayos de Shakira para su show en la ceremonia inaugural en México

La artista colombiana se prepara para protagonizar la apertura de la Copa del Mundo. En las últimas horas se la vio en el Estadio Azteca ensayando su entrada al show.

A pocos días de la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en México, Shakira continúa adelante con los ensayos de cara al show en el que interpretará la canción oficial "Dai Dai" junto a Burna Boy . La cantante colombiana se mostró en el mítico Estadio Azteca junto a sus bailarines y su coreógrafa.

En los videos que circularon por redes sociales se la vio practicando su ingreso al espectáculo, en el que promete ser uno de los momentos más importantes de la apertura de la Copa del Mundo.

Acompañada de los miembros de su equipo, Shakira ensayó su ingreso al show: simulando tener un micrófono en mano y sin música de fondo, caminó a través de uno de los túneles del Estadio Ciudad de México mientras interpretaba parte de la coreografía que realizará este jueves.

A un costado, mientras la cantante colombiana avanzaba hacia el verde césped, miraban con atención los cientos de voluntarios que participarán del show en la ceremonia inaugural.

En otro video publicado en su cuenta de Instagram, la artista internacional mostró detalles de un ensayo a bordo de un avión al ritmo de Dai Dai, la canción del Mundial que se jugará en EEUU, México y Canadá.

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Cuándo comenzará la ceremonia inaugural del Mundial 2026

La apertura del Mundial en México será la primera de tres ceremonias inaugurales, en una edición especial donde también se celebrarán eventos similares en Canadá y Estados Unidos. FIFA ha anunciado que la apertura del Mundial se celebrará el jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, donde la ceremonia comenzará a las 11:30 a.m., hora local.

Las puertas del estadio abrirán cuatro horas antes, permitiendo a los asistentes participar en actividades exclusivas y disfrutar de entretenimiento previo al partido.

El espectáculo de inauguración reunirá a algunos de los artistas más influyentes del ámbito internacional. Además de Shakira y Burna Boy, se sumarán al escenario Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla. Todos ellos darán vida al álbum oficial del torneo, en un evento pensado para unir a fanáticos de distintas partes del mundo.

SHAKIRA @Shakira

Shakira junto a Madonna y BTS en la final del Mundial

Durante el torneo, la participación de Shakira no se limitará a la ceremonia inaugural. El domingo 19 de julio, la cantante colombiana será una de las figuras principales del espectáculo de medio tiempo de la final junto a Madonna y BTS, sumando un nuevo hito a su trayectoria en eventos internacionales.

En paralelo a su presencia en el Mundial, Shakira ofrecerá una serie limitada de conciertos en Estados Unidos en junio y julio, como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

La millonaria cifra que percibirá Shakira por cantar en el Mundial

Un informe de la Universidad Área Andina de Colombia sostiene que los espectáculos de la colombiana pueden mover entre u$s2 y u$s3 millones en ingresos, incluyendo temas de boletería, patrocinios, derechos comerciales y merchandising, especialmente en eventos de talla mundial.

Estas cifras permiten proyectar que las apariciones de la colombiana en la final del Mundial 2026 podría convertirse en uno de los shows musicales más costosos y mediáticos en la historia, teniendo en cuenta además la capacidad de alcance que tiene el evento.