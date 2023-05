Los Fabulosos Cadillacs unieron generaciones en su show

La banda liderada por Vicentico reunió a un público de 40 años para arriba en promedio, varios acompañados por hijos, que en el campo desbordado del Movistar se animaron a evocar el pogo de juventud hasta que las rodillas y las palpitaciones lo permitieron. Aunque el “pogo más grande del mundo”, como dijo alguna vez Patricio Rey para dar paso a la impar “Ji Ji Ji” tuvo muchos momentos en el recital de los Cadillacs, los puntos más altos estuvieron en “Mi novia se cayó en un pozo ciego”, “Mal bicho” y “Yo no me sentaría a tu mesa”, que cerró el show.

No faltaron “Manuel Santillán, el León”, “El aguijón”, “Siguiendo la luna”, “Carnaval toda la vida”, “Demasiada presión”, “El genio del dub”, “Nro. 2 en tu lista”, “Estoy harto de verte con otros”, “Carmela”, “Matador”, “V Centenario”, “Calaveras y diablitos” y “Mal bicho”. Para los bises llegaron “El Tirri” y Vaino Rigozzi, ex guitarrista y uno de los fundadores de la banda en voz, quienes entonaron “Vasos vacíos” (cómo se extraña a la inolvidable Celia Cruz en esa canción) “El Satánico Dr. Cadillac”y “Yo no me sentaría en tu mesa”.