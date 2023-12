Los mercados festejan (y, sorpresa, la Fed quiere más alegría)

El Dow Jones Industrial estableció nuevos máximos absolutos por encima de los 37.300 puntos. El Standard & Poor’s 500 trepó 2,5% en la semana y se ubica a 1,6% del récord. De la fortaleza del Nasdaq no duda nadie. De la salud del Russell 2000 (la canasta de las pequeñas compañías) nadie nunca está seguro. No hay problema. Sube la marea, y levanta a todos los botes. Y a la velocidad del rayo. El Russell 2000 clavó un máximo anual apenas 48 días después de asentar el mínimo del año (una reacción única en más de medio siglo de registros). Es una fiesta inolvidable. La pregunta del millón no es cuánto más va a subir. Ahí sí vale el “higher for longer”. La cuestión es por qué, siendo así, la Fed agita la tesis de la baja de tasas. Que aunque John Williams, de la Fed de Nueva York, el viernes, la quisiera relativizar, instalada está. Williams enfatizó lo obvio. Hablar no es actuar, que es prematuro (sic) especular, y que no hay decisión de recortarlas pronto. De acuerdo, pero no es una retractación. Es decir, el efecto Powell rige y no es un efecto suelo, precisamente. ¿Qué sabe la Fed que nosotros, no? ¿Por qué nos precisa más jubilosos todavía? ¿Qué se rompió? ¿O se trata de prevención? ¿Qué quiere descomprimir en ese caso antes que sea tarde? Si algo se rompió, el tiempo lo dirá. Nada importante pasará inadvertido. Las tasas de interés reales que treparon por encima de 2,5% en octubre solo se redujeron medio punto. Su tenacidad asombra. No es señal de fisuras, desde ya. Pero puede producirlas. ¿Refleja un salto sostenido de la productividad? ¿O un estrés oculto? ¿Qué sabe la Fed? No tiene que ser un drama necesariamente. Con la inflación en retirada, y el sosiego de la economía, ganó grados de libertad. Puede darse el lujo de aflojar la cincha sin dejar de dominar al potro. Y ya no es la inflación lo que amenaza el aterrizaje. Las tribulaciones de algunas áreas del sector real y del crédito privado son peligros más filosos. Y siempre es mejor prevenir que curar. En definitiva, la Fed procura no romper nada. Y Powell ha sido un Paul Volcker sin destrozos. No necesita apurarse a cortar él las tasas. Lo suyo es acción psicológica (y evitar pasos en falso). Los mercados le harán el trabajo con gusto.