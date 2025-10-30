Los recibos de sueldo provinciales deberán incluir la línea 144 de asistencia a víctimas de violencia de género







Se trata de una ley sancionada a principios de octubre. La misma establece que los comprobantes emitidos deberán incluir de forma visible el número de atención y contención.

La norma fue sancionada a comienzos de mes y establece que el mensaje deberá presentarse en un zócalo claramente identificable.

El gobierno bonaerense promulgó hoy la Ley 15.543, que dispone que todos los recibos de sueldo emitidos por la Administración Pública Provincial y los organismos descentralizados incluyan de manera visible el número telefónico 144, línea de contención, información y asesoramiento para víctimas de violencia de género.

La norma, sancionada a comienzos de mes y publicada este jueves en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, establece que el mensaje deberá presentarse en un zócalo claramente identificable dentro del comprobante, acompañado por una leyenda explicativa sobre su función.

Los recibos de sueldo provinciales deberán incluir la línea 144 El Ministerio de Mujeres y Diversidad será el encargado de definir el texto comunicativo que acompañará la difusión del número 144. Además, la ley invita a los municipios y a las empresas privadas del territorio bonaerense a adherir a la iniciativa.

El objetivo de la medida es reforzar la visibilidad y el acceso a los canales de asistencia frente a situaciones de violencia de género, a través de un soporte institucional que alcanza a la totalidad del personal estatal provincial.

