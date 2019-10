Macri más crítico de rival en marchas de fin de campaña

Ante las radios provinciales, Macri replicó que “decir que la plata del FMI se fugó o se la llevaron mis amigos es una acusación al aire de alguien que fue a agredir desde el minuto cero, la plata del FMI fue para pagar las deudas que dejaron ellos”, dijo y que cuando asumió “no estaba la plata para planes (sociales), ni para comedores”.

“Cuatro años para resolver los desaguisados económicos del kirchnerismo no alcanzan”, remarcó Macri y embistió con que “antes se ocultaba la inflación, la pobreza y que los números del Presupuesto no eran transparentes”.

Así, también Macri convocó a “fiscalizar y cuidar el voto” y tras señalar que “al pasado no volvemos”, mortificó a su rival diciendo que “no queremos más deditos que nos disciplinen diciendo cómo tenemos que pensar o vivir. La gente no quiere más a los mafiosos”.

También el Presidente, que encabezó marchas del “Sí se puede”, sostuvo que con el resultado de las PASO de agosto “el mundo se asustó. Pensó que nosotros íbamos a volver al pasado, pero no nos conocen, amagamos un poquito pero al pasado no volvemos”.

Para Macri “nunca estuvimos tan cerca de alcanzar la Argentina que soñamos. Llevemos a votar a los abuelos, a nuestros tíos, a nuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo, llevémoslos a votar a todos los que quieren apostar por el futuro del país”.

El Presidente estuvo acompañado en el escenario del acto por su esposa Juliana Awada; el presidente del interbloque de diputados nacionales de Cambiemos, el radical Mario Negri y el principal referente del Frente Cívico, Luis Juez, entre otros”.

Distendido e informal, Macri dialogó con los presentes y aprovechó para reflotar la inquina que le causó que Alberto F., en el debate televisivo,le dijera que los abuelos no tienen celular porque no pueden pagarlo”. “Esta abuela no puede tener teléfono, ésta es una abuela rebelde”, dijo Macri y tomó el teléfono de una jubilada que estaba en primera fila. Bromeó en varios tramos y hasta pidió que le cantaran “Hay gato para rato”.

En su arribo al aeropuerto de Las Higueras, Macri fue recibido por el intendente de Río Cuarto, el peronista Juan Manuel Llamosas.

La agenda del mandatario nacional en Río Cuarto incluyó una reunión con empresarios en el Cluster Tecnológico, y luego el traslado a Villa Carlos Paz, el principal destino turístico de la provincia, previa visita a la fábrica de alfajores La Quinta.

En la jornada, sumó el Presidente, a las promesas que viene haciendo para un eventual segundo mandato, la extensión de la licencia por paternidad.

“Queremos mejorar el cuidado de niños y niñas de menos de 4 años y que la crianza compartida sea más fácil. Por eso vamos a extender el alcance de los programas y crear beneficios para las familias”, explicó el jefe de Estado. Las licencias “pasarán a ser de 20 días”, además de establecer que los meses “sin goce de sueldo van a poder dividirse entre la pareja, para promover la igualdad entre hombres y mujeres”.

“Otra propuesta es crear una licencia por adopción de 75 días. Estos días podrán ser repartidos entre los adoptantes. También vamos a crear una licencia por tratamientos de reproducción asistida de 5 días para quienes decidan realizar estos procedimientos”, agregó el Presidente y anticipó el lanzamiento de beneficios para el cuidado de los hijos, como un plan para que “la cobertura para gastos de guardería que reciben los trabajadores formales” pueda ser utilizada “en cuidadores o cuidadoras que trabajen en la casas de las familias”.