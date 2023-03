Macri tampoco pudo: el expresidente pidió “generosidad” para la puja del PRO en PBA

El cónclave se dio apenas un día después de que el exmandatario anunciara que no jugará en las próximas elecciones. Y pese a que había expectativa sobre de qué manera podría impactar este movimiento, lo cierto es que la puja hacia adentro no bajó la espuma.

Según le contó a Ámbito un intendente que estuvo presente en el encuentro, Macri avisó que no se va a meter en las definiciones, pero que “va a seguir de cerca el proceso” y “nos pidió generosidad a la hora de armar las listas tanto para nuestra interna como también para cuando llegue el momento de negociar con los radicales y los ‘lilitos’”.

La pelea por la definición tiene varios frentes. Y es por eso que, como le adelantó otro de los presentes a este diario, “no hubo definiciones pero sí sabemos que en abril vamos a tener novedades, las próximas reuniones va a ser definitorias”.

La referencia tiene que ver con que durante el mes próximo la mesa provincial volverá a reunirse en otras tres oportunidades para hablar con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la titular del PRO, Patricia Bullrich; y la diputada nacional, María Eugenia Vidal. El trinomio de candidatos nacionales que quedaron tras la baja de Macri.

Avance

“La palabra de Mauricio siempre es un avance. Él habló de generosidad y de unidad. Y hay que aprender. Pero la generosidad tiene que ser tanto de abajo hacia arriba como de arriba hacia abajo”, aseguró el jefe comunal. “Tenemos que valorarnos y trabajar en equipo”, reforzó.

Los jefes comunales sienten que las discusiones se están dilatando más de lo recomendado. Y que se les exige más a ellos que a los propios referentes nacionales, quienes no terminan de dar una definición clara para que todo se pueda ir acomodado en los distintos campos.

Como se sabe, tanto Bullrich como Ritondo quieren abrir la pelea en todos los distritos. Y hoy no parece haber salida. Más allá de las diferentes propuestas que hicieron, los alcaldes no consiguen el apoyo final para poder sostener los gobiernos locales con una sola boleta que pueda ir junto con los aspirantes nacionales como los provinciales.

Versión

Hoy la versión que más suena, tanto del lado de Diego Santilli como de Ritondo, es que la pelea se dará en algunos distritos. “Ojalá podamos tener una lista única y no dejar heridos, pero se va a evaluar cada distrito. En La Plata el candidato de Patricia solo mide un porcentaje muy inferior a Garro; pero si ponés la boleta entera de Larreta, Santilli y Garro contra Patricia, Cristian y Allan, hay empate técnico. Hay lugares que Bullrich no va a ceder. Capaz no la gana, pero sabe que se lleva tres concejales”, le cuenta a este diario un dirigente del lado de Ritondo.

Lo cierto es que el tiempo pasa y no hay seguridad de que en lo inmediato se vaya a resolver la puja bonaerense. La necesidad de ordenar no solo afecta a los jefes comunales. Los sin tierra, que tuvieron representación en el encuentro con el exjefe comunal de Quilmes, Martiniano Molina, también quieren saber cómo se dará la pelea ya que la posibilidad de una lista de unidad es todavía mucho más compleja que en los distritos donde gobierna el PRO.