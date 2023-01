Massa quiere llegar a febrero con el panorama de deuda en pesos del primer trimestre despejado

Con este panorama solo quedarían unos $400 millones de pesos que deberían ser aceptados por los banco privados y los fondos comunes de inversión, quienes no tuvieron problemas durante el último mes en aceptar la oferta de inversiones en pesos presentada por Massa, Setti y su gente. La tendencia indicaría que para la primera semana de febrero, todo el panorama del primer trimestre estaría completado, a la espera de lo que deba enfrentarse desde el primero de abril en adelante.Para Massa, Setti y el viceministro Gabriel Rubinstein, llegar a este escenario no es una meta más. Para la primera semana de febrero los contactos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) estarán plenamente reactivados y las negociaciones por la aprobación de las metas de 2022 en pleno debate. Y, se sabe, no es lo mismo llegar a ese escenario con las metas fiscales negociadas, las monetarias en orden y las reservas superando los niveles requeridos; y, además, los vencimientos locales en pesos colocados en tiempo y forma sin necesidad de recurrir a emisiones ni amenazas sobre la base monetaria de moneda doméstica. Saben en Buenos Aires que los vencimientos locales y la confianza de los mercados para renovar esa deuda y canjearla por bonos de más largo plazo, es un condimento muy venerado por los hombres y mujeres de Washington, que consideran esta variable como una medición fundamental sobre la marcha del plan que encabeza Massa. Si para el momento en que el board del FMI trate el cierre de 2022 del Facilidades Extendidas, sobre la mesa de análisis del país también se encuentra un panorama de vencimientos en pesos despejado hasta el segundo trimestre, las perspectivas de aprobación serán aún mayores. Será el turno luego de analizar cuestiones más difíciles, como la estrategia de refinanciación y canje de deuda para el período marzo-agosto; por lejos, el más complicado de 2023. El problema comienza en realidad en abril cuando los vencimientos comienzan a crecer de manera casi exponencial, sumando además altos niveles de compromisos con privados. En abril deben liquidarse unos $1.271 millones ($400 millones con privados), unos $1.228 millones en mayo ($800 millones con privados), $1.874 millones en junio ($800 millones con privados), $3.320 millones en julio ($1.300 millones con privados) y $2.995 millones en agosto ($1.100 millones con el sector privado). En total la suma del período enero-agosto es importante: llega a unos $15.142 millones de vencimientos en moneda local, en el período donde, además, el oficialismo se jugará su continuidad en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).