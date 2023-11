Milei insistió con “campaña del miedo” en escala de Rosario

Javier Milei encabezó en Rosario una caravana y un acto en el Monumento a la Bandera donde volvió a denunciar una supuesta campaña del miedo en su contra. El candidato de La Libertad Avanza se enfocó en esa ciudad santafesina donde Sergio Massa salió primero en las generales del 22 de octubre con el objetivo de revertir el resultado de cara al balotaje a pesar de que su llegada a Rosario fue accidentada e incluyó la denuncia de agresión contra un periodista local.“Le quiero preguntar a la gente, ¿de qué miedo hablamos? Este modelo, de ser el mejor país del mundo pasamos al puesto 130 al tipo de cambio paralelo. ¿De qué miedo hablamos? Si la inflación es del 300% y vamos camino a una hiperinflación. ¿De qué miedo hablamos? Si tenemos más de 40% de pobres. Esto es como el mito de la caverna: si el hombre se queda allí no hay bichos peligrosos, pero si no tiene que comer se muere. Es el dato seguro. Si se sigue con este modelo lo va a matar. En cambio, si sale tiene una chance de vivir”, advirtió un efusivo Milei. “Massa viola la república sistemáticamente cuando quiere atacar a la Corte Suprema de Justicia. Viola la ley electoral haciendo campaña política siendo el ministro de Economía, cuando no respeta las restricciones de lo que podes hacer o no en materia de política antes de una elección. Los que se llevaron puesto a la Corte y los distintos poderes son los kirchneristas”, amplió. “La elección que tenemos por delante es muy clara: mantenemos este rumbo empobrecedor o cambiamos para abrazar las ideas que hicieron grande este país. Tenemos cinco días para convencer a los que aún están indecisos. Pregúnteles si quieren mantener este rumbo o quieren algo distinto”, sostuvo. “Pídanles que cuando entren al cuarto oscuro miren las dos boletas y se pregunten cuál representa la misma Argentina decadente de siempre y cual representa una Argentina distinta. De eso se trata la elección del domingo”, culminó. En su visita a Rosario, Milei estuvo acompañado por Karina Milei y Romina Diez, diputada nacional electa por Santa Fe, entre otros dirigentes. Tras su llegada a la provincia de Santa Fe, el Sindicato de Prensa Rosario (SPR) denunció que el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA) empujó a un cronista que cubría su llegada al aeropuerto de esa ciudad santafesina y advirtió sobre su “marcado desprecio por la tarea periodística”.Milei arribó a Rosario para realizar la concentración en el Monumento Nacional a la Bandera, en el marco de lo que su espacio político denomina “tour de la libertad”. Al descender de un vuelo de Aerolíneas Argentinas, el postulante presidencial se encontró con unos 200 seguidores que lo recibieron efusivamente al grito de “la casta tiene miedo”, en una desordenada bienvenida.“Esto es para la gente, no es para vos”, le respondió Milei al periodista de Televisión Litoral, Pedro Levi, quien lo consultó sobre sus actividades en Rosario. El SPR consideró que la respuesta fue “en tono despectivo” y “llegó a empujar al compañero en una llegada a Rosario absolutamente caótica que se produjo en el aeropuerto Islas Malvinas”. A través de un comunicado, la entidad gremial señaló que “exige la consideración correspondiente hacia los trabajadores de prensa que cubrirán la información esta tarde” en el Monumento Nacional a la Bandera.