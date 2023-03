Mímica de consenso en el Consejo de cara a un plenario clave el 4-A

Así lo resolvió una reunión de la Comisión de Labor que sesionó ayer por la mañana -como había adelantado Ámbito- bajo la presidencia de Horacio Rosatti, quien a su vez es el titular de la Corte suprema. La reunión fue cerrada, exclusivamente entre los consejeros y no se permitió el ingreso ni de asesores, ni de funcionarios del Consejo. Sin embargo, este diario reconstruyó que los ánimos no estuvieron exaltados desde ningún sector y de que, por el contrario, se exhibieron gestos desde todas las bancadas para intentar sacar al cuerpo del parate en el que quedó sumido.

En la reunión estuvieron presentes 18 de los 20 consejeros: el representante del sector académico Hugo Galderisi no asistió por cuestiones personales que había avisado con anterioridad y el vigésimo consejero aún no fue designado porque está judicializada la representación del senador por la segunda minoría de la Cámara alta, dado que la Corte no admitió a Martín Doñate de Unidad Ciudadana y hasta ahora Luis Juez es quien ha obtenido un fallo favorable en la Cámara Contencioso Administrativa Federal.