Abogado especial para investigar a su hijo Hunter ensombrecerá campaña de Biden para 2024

Los demócratas también temen que aumente el alcance de las investigaciones del abogado especial.

"Los abogados especiales siempre encuentran cosas que no esperan encontrar. (La investigación del expresidente Bill) Clinton comenzó como una investigación sobre un negocio inmobiliario que él y Hillary hicieron cuando era gobernador y terminó con Monica Lewinsky", dijo el demócrata de alto rango.

La campaña de Biden no respondió a las peticiones de comentarios.

Hunter Biden se declaró en julio no culpable de los cargos de no pagar más de 100.000 dólares en impuestos adeudados sobre más de 1,5 millones de dólares en ingresos en 2017 y 2018. No presentó declaración de culpabilidad o inocencia en un caso separado en el que se le acusa de poseer ilegalmente un arma de fuego mientras consume drogas ilegales.

Los principales demócratas tenían la esperanza de que un acuerdo de culpabilidad entre Hunter Biden y Weiss hubiera permitido al presidente dejar atrás los problemas legales de su hijo y relegar el asunto a las investigaciones del Congreso dirigidas por los republicanos.

Pero un juez federal se negó a aceptar el acuerdo propuesto y Weiss dijo el viernes en un escrito judicial que las conversaciones entre ambas partes se habían roto desde entonces.

Un posible juicio plantea la posibilidad de un espectáculo sin precedentes en la historia de Estados Unidos: El hijo de un presidente en ejercicio enfrentándose a cargos penales mientras su padre hace campaña por la reelección, probablemente contra el republicano Donald Trump, que se enfrenta a al menos tres próximos juicios penales propios.

Los republicanos han acusado al mayor de los Biden de beneficiarse de los negocios de su hijo en Ucrania y China, aunque todavía no han presentado ninguna prueba de delito. El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dijo en julio que la cámara podría iniciar una investigación de impugnación en otoño.

(Reporte de Jarrett Renshaw y Nandita Bose; Editado en Español por Manuel Farías)