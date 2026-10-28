Con el aumento de noviembre, las familias que cobran el SUAF recibirán nuevos montos según el rango de ingresos al que pertenezcan.

Además de la asignación por hijo, el SUAF contempla otras ayudas económicas para las familias que cumplen los requisitos de ANSES.

Las familias que reciben asignaciones familiares tendrán un nuevo aumento en noviembre de 2026. ANSES actualizará los pagos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) , que alcanza a trabajadores registrados, monotributistas y jubilados, entre otros grupos. El dinero que cobra cada hogar depende de sus ingresos y de la cantidad de hijos a cargo.

Las estimaciones para el próximo mes ya permiten tener una idea de cuánto corresponderá cobrar. Los importes definitivos quedarán establecidos cuando se publiquen las nuevas escalas oficiales.

El SUAF paga una suma mensual por cada hijo a las familias que cumplen los requisitos. El monto no es igual para todos , ya que quienes tienen ingresos más bajos reciben más dinero, mientras que aquellos que ganan mejores sueldos cobran una cantidad menor.

Para saber en qué rango está una familia, hay que sumar los ingresos de ambos padres y comparar el total con los límites establecidos.

Con el incremento del 1,93%, los valores estimados para noviembre son los siguientes:

Estos mismos importes corresponden a la asignación prenatal, destinada a las familias durante el embarazo. En ambos casos, las cifras representan el pago general, ya que algunas regiones del país tienen montos diferentes.

Los hogares con hijos con discapacidad reciben una suma mayor. Para noviembre, los pagos estimados serán de $259.864 para el primer rango, $183.839 para el segundo y $116.026 para el tercero.

También aumentarán las asignaciones que se cobran por única vez. El pago por nacimiento llegará a $93.035, mientras que el de adopción será de $556.217 y el de matrimonio alcanzará los $139.300.

Cómo saber en qué Rango de cobro te ubicás este mes

Para saber cuánto corresponde cobrar, hay que sumar los ingresos de ambos padres. Por ejemplo, si uno gana $800.000 y el otro $400.000, el hogar reúne $1.200.000 mensuales y queda dentro del primer rango.

Con los límites estimados para noviembre, quienes ganen hasta $1.235.699 pertenecerían a la primera categoría. La segunda alcanzaría a los hogares con ingresos de hasta $1.812.272, mientras que la tercera llegaría a $2.092.326. Por encima de esa cantidad se aplicaría la cuarta escala.

El máximo previsto para acceder a la asignación por hijo será de $6.543.627 por grupo familiar. También existe un tope individual estimado de $3.271.814. Si uno de los padres supera esa cifra, el hogar queda excluido del cobro, aunque entre ambos no alcancen el límite general.

Estos valores deberán confirmarse cuando se publique la normativa de noviembre. Para los empleados registrados se toma como referencia el sueldo bruto, antes de los descuentos, mientras que los monotributistas reciben las asignaciones según la categoría en la que estén inscriptos.

Los beneficiarios pueden consultar sus pagos desde Mi ANSES, ingresando con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Dentro del apartado Hijos, deben seleccionar Mis Asignaciones para conocer el importe correspondiente y verificar el estado de su liquidación.

El rango del SUAF depende de los ingresos de ambos padres, y cada familia puede consultar cuánto le corresponde cobrar desde Mi ANSES. ANSES

Ayuda Escolar Anual de ANSES: ¿Hay aumento en noviembre o se mantiene el valor fijado?

La Ayuda Escolar Anual se mantendrá en $85.000 por hijo durante noviembre. A diferencia de las asignaciones mensuales del SUAF, esta prestación conserva el importe general establecido para el ciclo lectivo 2026.

El dinero se entrega una vez al año para ayudar a las familias con los gastos escolares. El pago principal se realiza en marzo, aunque quienes todavía no lo recibieron pueden cobrarlo posteriormente si cumplen los requisitos.

Para acceder, los menores deben asistir a un establecimiento educativo reconocido y tener su escolaridad acreditada. En el caso de los hijos con discapacidad, también se contempla la asistencia a instituciones de educación especial o rehabilitación.

Quienes todavía tengan pendiente la presentación del Certificado Escolar pueden realizar el trámite desde Mi ANSES. El plazo para acreditar la escolaridad correspondiente a 2026 vence el 31 de diciembre.