ACTUALIZA 1-Líderes árabes denuncian los ataques israelíes contra Gaza mientras crece el riesgo en la región

"El mensaje que recibe el mundo árabe es que las vidas de los palestinos importan menos que las de los israelíes", dijo, y añadió que estaba indignado y dolido por los actos de violencia perpetrados contra civiles inocentes en Gaza, Cisjordania e Israel.

"Los dirigentes israelíes deben darse cuenta de una vez por todas de que un Estado no puede prosperar si se construye sobre los cimientos de la injusticia (...). Nuestro mensaje a los israelíes debe ser que queremos un futuro de paz y seguridad para ustedes y los palestinos".

El presidente palestino, Mahmud Abbas, afirmó que los palestinos no serán desplazados ni expulsados de sus tierras. "No nos iremos, no nos iremos", dijo en la cumbre.

Israel ha prometido eliminar "de la faz de la tierra" al grupo militante Hamás, que tiene su base en Gaza, por un ataque contra el sur de Israel en el que murieron 1.400 personas el 7 de octubre, el ataque militante palestino más mortífero de la historia de Israel.

Israel ha dicho a los palestinos que se desplacen al sur de Gaza por su propia seguridad.

La ministra francesa de Asuntos Exteriores, Catherine Colonna, dijo en la cumbre que era necesario un corredor humanitario para hacer llegar ayuda a la población civil, lo que, en su opinión, podría propiciar un alto del fuego.

Alemania afirmó que la lucha de Israel contra Hamás debe llevarse a cabo con la debida preocupación por la situación humanitaria en Gaza, y

Gran Bretaña

instó al Ejército israelí a respetar el derecho internacional y mostrar moderación.

ALTO EL FUEGO

La reunión de El Cairo trata de encontrar formas de evitar una guerra regional más amplia, pero se espera que los líderes europeos y de Oriente Medio reunidos tengan dificultades para acordar una postura común sobre el conflicto entre Israel y los militantes de Hamás.

Tres diplomáticos afirmaron que era improbable que haya una declaración conjunta en la reunión debido a las sensibilidades en torno a cualquier llamamiento a un alto el fuego y a la conveniencia de incluir una mención al ataque de Hamás y al derecho de Israel a defenderse.

La ausencia de un alto cargo de Estados Unidos, principal aliado de Israel, y de otros importantes líderes occidentales ha enfriado las expectativas de lo que pueda conseguirse en este acto convocado precipitadamente.

Estados Unidos, que actualmente no tiene embajador en Egipto, está representado por el encargado de negocios de su embajada.

La cumbre se celebra mientras Israel prepara un ataque terrestre contra Gaza. Más de 4.100 palestinos han muerto en la contraofensiva israelí y la crisis humanitaria en Gaza se agrava.

Los países árabes han expresado su indignación por el bombardeo y asedio sin precedentes de Israel sobre Gaza, donde viven 2,3 millones de personas.

En su discurso, el presidente egipcio, Abdel Fattah al Sisi, dijo que su país se oponía a lo que calificó de desplazamiento de palestinos a la región egipcia del Sinaí.

"Egipto dice que la solución a la cuestión palestina no es el desplazamiento, su única solución es la justicia y el acceso de los palestinos a sus derechos legítimos y a vivir en un Estado independiente". El canciller alemán, Olaf Scholz, y el primer ministro británico, Rishi Sunak, no asistirán, mientras que no se ha comunicado oficialmente si el presidente francés, Emmanuel Macron, irá.

Un alto funcionario de la UE dijo el viernes que había habido discusiones sobre una declaración común en la cumbre, pero que todavía había "diferencias", por lo que no estaba claro si al final habría un texto.

Los países europeos han tenido dificultades para acordar un enfoque común de la crisis, más allá de condenar el ataque de Hamás, tras días de confusión y mensajes contradictorios.

