Javier Milei felicitó a Benjamin Netanyahu por la elección, pese a la falta de mayoría para gobernar en Israel + Agregar ámbito en









El Presidente publicó un mensaje en su cuenta de X. "La Argentina e Israel continuarán siendo aliados estratégicos", afirmó.

Javier Milei junto a Benjamin Netanyahu (imagen de archivo).

El presidente, Javier Milei, envió un mensaje de felicitación al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, luego de que se difundieran los resultados preliminares de las elecciones parlamentarias celebradass en el país de Medio Oriente. A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario destacó la resiliencia política de su par israelí y ratificó los lazos diplomáticos entre ambos Estados.

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"Felicitaciones, querido amigo @netanyahu, por la gran elección del @likud_party que volvió a ser la primera fuerza en Israel", expresó Milei en su mensaje. En el mismo texto, ponderó la figura del líder del partido Likud: "Una vez más has demostrado la fortaleza de tu liderazgo, incluso frente a las encuestas y predicciones en tu contra".

Felicitaciones, querido amigo @netanyahu, por la gran elección del @likud_party que volvió a ser la primera fuerza en Israel. Una vez más has demostrado la fortaleza de tu liderazgo, incluso frente a las encuestas y predicciones en tu contra.



La Argentina e Israel continuarán… — Javier Milei (@JMilei) October 29, 2026 "La Argentina e Israel continuarán siendo aliados estratégicos en contra de aquellos que desafían nuestros valores occidentales", manifestó el jefe de Estado, concluyendo su posteo con su habitual proclama "¡VIVA LA LIBERTAD CARAJO!".

Netanyahu resiste y el Likud se consolida como primera fuerza, aunque Israel se encamina a un complejo escenario de alianzas El saludo coincide con el procesamiento del 99,9% de los votos ordinarios por parte de la Comisión Electoral Central de Israel. De acuerdo con estos cómputos provisionales, el Likud se consolidó como la fuerza política individual más votada en las urnas al obtener 27 escaños en la Knéset (el Parlamento israelí de 120 miembros).

A pesar de confirmarse el liderazgo del Likud como partido único, el panorama para la conformación del próximo Ejecutivo israelí permanece en un escenario de paridad general. El bloque de partidos de derecha y religiosos alineados con Netanyahu suma 53 bancas, mientras que la coalición de partidos opositores centristas y de centroizquierda acumula 48 representantes.

Al no alcanzar ninguna de las principales coaliciones la mayoría absoluta de 61 escaños, la definición formal del nuevo gobierno dependerá del escrutinio final de los votos de los integrantes de las fuerzas de seguridad y el cuerpo diplomático.