El verano más caluroso, su impacto en el colapso del glaciar en Nepal y lo que está por venir + Agregar ámbito en









Los especialistas analizan cómo las altas temperaturas del verano provocaron el desprendimiento en la región de Langtang.

Con un saldo provisional de 1.367 fallecidos, las tareas de rescate en Nepal continúan concentradas en hallar a los más de 5.100 desaparecidos.

Una de las peores tragedias ambientales de los últimos tiempos golpeó a la región montañosa entre Nepal y China. El desprendimiento de una sección de la montaña a 5.200 metros de altura generó un alud que descendió a gran velocidad, arrastrando lodo, sedimentos y rocas mientras destruía todo a su paso.

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Las causas de esta catástrofe se vinculan directamente con un período de calor extremo que afectó a la zona en los meses previos. Los investigadores analizan el comportamiento del subsuelo congelado y la filtración de agua para comprender el fenómeno. Mientras tanto, la emergencia humanitaria movilizó a miles en la búsqueda de víctimas.

El calor inusual causó el colapso del glaciar en Nepal Los registros meteorológicos revelaron que la región atravesó el cuarto verano más caluroso de los últimos 50 años. Durante los seis días previos al desastre, entre el 21 y 26 de agosto, las marcas térmicas en la zona del glaciar alcanzaron promedios de 5°C, un número sin precedentes para esa altura que nunca había superado el récord histórico de 4°C.

Ese calor desmedido provocó un derretimiento acelerado de la nieve y generó grandes volúmenes de agua que se filtraron en las grietas de la roca. A su vez, el debilitamiento del permafrost, la capa helada que funciona como cemento de hielo para mantener unidas las paredes rocosas, terminó por restar estabilidad de la montaña hasta desencadenar el colapso.

Cómo seguirá afectando el clima Según el análisis del científico Robert Rohde, eventos de esta magnitud podrían repetirse con mayor frecuencia debido al incremento global de las temperaturas. Sin el factor del calentamiento antropogénico, un patrón térmico tan elevado en las alturas de Langtang solo se registraría una vez cada varios miles de años.

La degradación paulatina de los hielos continentales representa una amenaza directa para las poblaciones asentadas en los valles. La reconstrucción de las zonas afectadas en territorio nepalí demandará inversiones multimillonarias, en un contexto donde el país enfrenta daños severos en sus vías de comunicación y en su infraestructura energética. Más de 5100 personas siguen desaparecidas en Nepal A dos semanas de la riada, la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres NDRRMA confirmó que más de 5.100 personas continúan en condición de desaparecidas, entre ellas más de 500 turistas extranjeros. La cifra de fallecidos recuperados supera los 1.300 cuerpos, mientras se realizan complejas tareas de identificación mediante análisis genéticos con apoyo de delegaciones de China, India y Corea del Sur. CNN El operativo desplegado por las fuerzas armadas concentra sus esfuerzos en tres proyectos hidroeléctricos donde se presume que habría operarios atrapados en galerías subterráneas. El hallazgo con vida de tres trabajadores en el interior de los túneles devolvió las esperanzas a los rescatistas, quienes trabajan contrarreloj ante las dificultades de acceso terrestre y el hacinamiento en los centros de acogida.

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