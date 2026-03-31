Japón desplegó misiles de largo alcance cerca de China y Corea del Norte para disuadir ataques militares

La medida tienen como objetivo "reforzar la capacidad de disuasión" frente a ambos países, tras actividades militares registradas. Tienen un alcance superior a los 1.000 kilómetros y también permite atacar buques enemigos.

Los proyectiles se instalaron en bases de las Fuerzas de Autodefensa en la región de Kumamoto, frente a China y Corea del Norte.

Japón desplegó misiles de largo alcance en una región del suroeste cercana a China y Corea del Norte , de acuerdo a informaciones en este martes de su ministro de Defensa. La medida se da en un contexto en el que las relaciones con Pekín se encuentran en su punto más bajo de los últimos años.

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Los proyectiles se instalaron en bases de las Fuerzas de Autodefensa en la región de Kumamoto , en la isla de Kyushu , en un intento de Japón por reforzar su respuesta militar ante el aumento de la actividad naval china en el mar de China Oriental .

Su ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi , indicó que "las capacidades de defensa a distancia nos permiten contrarrestar la amenaza de las fuerzas enemigas que intentan invadir nuestro país", citó AFP.

A su vez, el funcionario sostuvo que la medida "garantiza la seguridad de su personal" y señaló que se desplegó en Shizuoka , otra zona costera más cercana a Tokio y orientada hacia el Pacífico, con un proyectil de hipervelocidad diseñado para defender islas remotas de las fuerzas enemigas.

La medida tienen como objetivo "reforzar la capacidad de disuasión de Japón" frente a China y también frente a Corea del Norte , que están intensificando sus actividades militares, indicó el medio Japan News . Los misiles fueron desplegados en el campamento Kengun de la Fuerza Terrestre de Autodefensa , en la prefectura de Kumamoto, y son modelo superficie-buque Tipo 25 con un alcance superior a los 1.000 kilómetros, capaz de alcanzar a ambas naciones.

sanae takaichi Las relaciones con Pekín se deterioraron después de que la primera ministra Takaichi insinuara en noviembre que Tokio podría intervenir militarmente en cualquier ataque contra Taiwán. Gentileza: CNN

Además de destruir directamente bases enemigas y otras instalaciones desde donde se lanzan misiles hacia Japón, también permite atacar buques enemigos que intenten invadir Japón desde ubicaciones terrestres distantes.

Por su parte, China estuvo reforzando su ejército y está involucrada en una serie de disputas territoriales con otros países de la región, incluido Japón, por las islas Senkaku, conocidas como Diaoyu en el gigante asiático.

Las relaciones de Japón con Pekín se deterioraron en los últimos meses después de que la primera ministra Sanae Takaichi insinuara en noviembre que Tokio podría intervenir militarmente en cualquier ataque contra Taiwán, una isla de régimen democrático que China reclama y no descarta tomar por la fuerza.

¿Vuelve la tensión entre potencias? China iniciará dos investigaciones contra EEUU por "barreras comerciales"

El Ministerio de Comercio de China anunció la apertura de una serie de investigaciones a Estados Unidos por sus "barreras comerciales" contra varias economías como la china por exceso de capacidad manufacturera y supuestos trabajos forzosos.

En un comunicado, un portavoz de la cartera explica que, en respuesta a las pesquisas iniciadas por Estados Unidos a mediados de este mes, China lanza de "forma recíproca" dos investigaciones sobre barreras comerciales impuestas por Washington.

Estas investigaciones se anuncian un día después de la reunión celebrada en Camerún entre el ministro chino de Comercio, Wang Wentao, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en la antesala de la cumbre prevista para mediados de mayo en Pekín entre Xi Jinping y Donald Trump.