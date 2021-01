Los presuntos vínculos económicos entre el fallecido magnate Sheldon Adelson y Nisman

De acuerdo a la investigación del periodista y sociólogo, el letrado que estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación del atentado a la Amia percibió del grupo periodístico Israel Hayomentre "una suma que alcanzaría los u$s280 mil por conferencias brindadas" que no se realizaron, a través de una cuenta no declarada por el exfiscal.

En su columna "La otra ruta del dinero: Nisman y Adelson", que fue publicada este martes por el diario Página 12, la firma que giró ese dinero durante cuatro años "pertenece al multimillonario estadounidense Sheldon Adelson, el más importante socio de Paul Singer en el fondo NML Elliot".

Adelson es "uno de los aportistas más destacados de los candidatos republicanos al Congreso y a la presidencia de los Estados Unidos, sobre todo de aquellos que se oponen al acuerdo nuclear celebrado por el gobierno de (Barack) Obama y el Estado persa", señaló.

Todo ese monto, precisó, "fue girado en el marco de una cuenta codificada a la sede del Bank Hapoalim de la ciudad de Colonia, República Oriental del Uruguay", de acuerdo lo que un exempleada bancaria le informó en forma confidencial.

"(La suma) fue justificada por los ejecutivos del grupo periodístico en el marco de honorarios por conferencias brindadas por el ex fiscal, a pesar de no existir registro alguno de esas presentaciones académicas", detalló.

En contacto con la agencia de noticias Télam, Elbaum subrayó que estos datos revelan la vinculación de "intereses políticos y geopolíticos de mucho poder que intentan influir en el contexto de América y de sus procesos electorales" y se suma a las investigaciones por las cuentas no declaradas del ex fiscal, en la causa que la AFIP actúa como querellante.

Asimismo, añadió que el multimillonario "es uno de las veinte personalidades más ricas del mundo, inversionista del mismo fondo al que pertenece Paul Singer, está muy vinculado al mundo del juego y conforma un cocktail suficientemente interesante en el marco de la telaraña de intereses que ayer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner denunció en la ONU".

"Existe una ofensiva de sectores conservadores internacionales con nuestro país tratando de quitar soberanía, orientando investigaciones jurídicas locales y tratando de impedir indagatorias de los acusados en Irán. Se necesita investigar mucho para poder develar esta trama que incluye muchos actores externos y afecta a nuestra soberanía nacional", remarcó elex dirigente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).

El investigador afirmó que esto demuestra que "cómo algunos poderes internacionales concentrados han jugado un juego perverso en la causa AMIA y cómo lo siguen jugando en la actualidad".

"Hay una articulación que todavía no logramos ver con claridad, hay condicionamientos, pero de lo que no hay duda es que existió un fuerte vínculo entre Nisman y Antonio Stiuso (ex espía de la SIDE, a cargo de la causa Amia)", indicó.