Una mujer murió tras caer 30 metros desde una gruta mientras hacía rapel en Brasil

La mujer hacía la actividad en grupo, cuando una pisada en falso llevó a que se resbalara. Su cuerpo fue trasladado tras la llegada de los bomberos y su familia fue notificada casi un día después.

Una mujer de 59 años murió tras caer desde 30 metros de altura en las Grutas do Spar , un popular destino de deportes de aventura en Río de Janeiro, Brasil . Se resbaló previo a iniciar una bajada en rapel en grupo, cuando un paso en falso la llevó directo al vacío. Su cuerpo fue retirado y la familia supo la noticia más de un día después.

Se trata de Rosemary Suzart Garcia, quien se aplicaba repelente de insectos, segundos antes de iniciar una bajada de rapel el domingo pasado. En ese instante, se resbaló en el borde del precipicio mientras el instructor que la acompañaba intentó retenerla.

El accidente ocurrió alrededor de las 10:45 de la mañana, cuando Suzart Garcia formaba parte de un grupo de 15 personas que se preparaba para descender por la caverna principal del lugar.

Según reconstruyeron los testigos ante la Policía Civil, la mujer caminaba hacia el punto de anclaje con todo el equipo de seguridad puesto —casco, guantes y arnés— cuando decidió aplicarse el repelente. Al levantar una pierna para hacerlo, el pie de apoyo cedió en el terreno inclinado y su cuerpo fue proyectado al vacío.

El accidente ocurrió alrededor de las 10:45, cuando Suzart Garcia formaba parte de un grupo de 15 personas que se preparaba para descender por la caverna principal.

Uno de los integrantes del grupo que presenció la caída, Giovani Maximino, relató al medio local G1 que la reacción fue casi simultánea a la tragedia. “El guía intentó retenerla y casi cae también. Es una altura de aproximadamente 30 metros. Ella estaba terminando de aplicarse el repelente. Fue muy rápido”, declaró.

El instructor, por su parte, confirmó a la policía que se lanzó en dirección a la víctima y logró aferrarse a una raíz del terreno para no caer él mismo. Cuando los bomberos llegaron, Suzart Garcia ya no tenía signos vitales y se ordenó el traslado del cuerpo al Instituto Médico Legal (IML) de São Gonçalo.

La víctima residía en el barrio de Cordovil, en la zona norte de Río de Janeiro. Uno de los testigos indicó al medio citado que recién pudo contactar a los hijos de la mujer, quienes viven en el barrio Recreio dos Bandeirantes, cerca de la medianoche del lunes. “Hasta entonces, no habíamos tenido contacto con ningún familiar”, precisó.

Horror en Brasil: aseguran que la joven que saltó de un puente para hacer bungee jumping estaba viva tras la caída

A tres días de que se conociera la muerte de una joven de 21 años que fue lanzada sin estar correctamente asegurada durante un salto de bungee jumping en Brasil, una de las testigos del hecho aportó un dato clave a la investigación. Se trata de una enfermera que estaba en el lugar para realizar la misma actividad y que aseguró que la víctima aún presentaba signos vitales después del impacto.

La Policía Civil brasileña tomó declaración a Rayza Gabrieli Dias Delfino, de 26 años, quien se encontraba en la fila para saltar cuando Rodrigues de Freitas fue arrojada desde el puente con el arnés colocado, pero sin las cuerdas de seguridad que debían sostenerla. El relato ganó relevancia en la investigación ya que sería la primera persona que descendió para asistir a la joven.

“Vi que respiraba con dificultad y le miré las pupilas, que lamentablemente estaban dilatadas —lo que puede representar una lesión cerebral—, y vi un pulso. Era muy débil, pero aún había pulso“, afirmó en una entrevista con el medio brasileño Record.