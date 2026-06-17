Balotaje en Perú: protestas, denuncias y acusaciones cruzadas marcan el ajustado avance de Keiko Fujimori sobre Roberto Sánchez + Agregar ámbito en









Agrupaciones progresistas exigen transparencia en las calles y denuncian un posible fraude ante la mínima ventaja de la derecha

Roberto Sánchez exige invalidar casi 300.000 votos emitidos fuera del país, donde la conservadora Keiko Fujimori obtuvo una ventaja contundente.

El partido Juntos por el Perú presentó un recurso de urgencia ante el Poder Judicial para anular la resolución de la ONPE sobre el sufragio en el exterior. La organización, liderada por el candidato progresista Roberto Sánchez, exige invalidar cerca de 300.000 votos emitidos fuera del país, donde la conservadora Keiko Fujimori obtuvo una ventaja contundente, bajo el argumento de presuntas irregularidades en el escrutinio. No obstante, dichos reclamos ya fueron desestimados por las autoridades electorales.

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Con el lema "en defensa del voto", las fuerzas de izquierda convocaron a una gran movilización nacional este viernes 19 de junio. El epicentro de las protestas será Lima, pero los organizadores ya anticipan marchas en todo el país, lanzando una firme advertencia: no reconocerán ningún resultado oficial que deje dudas sobre su transparencia.

Al clima de incertidumbre se suma el descontento social. Frente al Palacio de Justicia de Lima, asociaciones de deudos de las protestas de 2022-2023 llevaron a cabo una protesta pacífica para dejar en claro su rechazo total hacia Keiko Fujimori, recordando los episodios de violencia de años anteriores.

"No aceptaremos un gobierno de la hija de un dictador", afirmó la portavoz Milagros Samillán. Con más del 99,1% de los votos escrutados, Fujimori mantiene una ventaja de apenas 37.000 votos, equivalente al 0,2%, sobre Sánchez.

peru El recuento de votos del balotaje presidencial en Perú ingresó en su tramo decisivo y mostró una leve ampliación de la ventaja de Fujimori sobre Sánchez.

Balotaje en Perú: Keiko Fujimori mantiene una mínima ventaja sobre Roberto Sánchez El recuento de votos del balotaje presidencial en Perú ingresó en su tramo decisivo y mostró una leve ampliación de la ventaja de Fujimori sobre Sánchez, en una de las elecciones más ajustadas de los últimos años en el país andino. Aunque la diferencia supera apenas los mil votos, el resultado definitivo todavía permanece abierto debido a la existencia de actas observadas e impugnadas que deberán ser revisadas por las autoridades electorales en los próximos días.