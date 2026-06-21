Balotaje en Colombia: comenzó la segunda vuelta para elegir al sucesor de Gustavo Petro + Agregar ámbito en









La contienda enfrenta dos modelos de país en medio de una marcada división social y política.

Los colombianos elegirán este domingo, en segunda vuelta, a su próximo presidente.

Los colombianos acudirán este domingo a las urnas para definir, en segunda vuelta, quién será el próximo presidente del país. La disputa enfrenta al empresario conservador Abelardo De La Espriella, que propone un cambio de rumbo con un discurso centrado en la seguridad y la firmeza institucional, y al dirigente de izquierda Iván Cepeda, que apuesta por profundizar las políticas económicas y sociales impulsadas por el actual gobierno.

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La votación se desarrolla en un escenario de fuerte polarización política. Por un lado, están quienes respaldan la continuidad del proyecto encabezado por Gustavo Petro y sus iniciativas para combatir la desigualdad y la pobreza. Por el otro, quienes exigen un giro en la conducción económica, una mayor protección de la actividad privada y medidas más contundentes frente al avance de organizaciones armadas ilegales vinculadas al narcotráfico y la explotación minera clandestina.

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