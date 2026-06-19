Colombia se juega su futuro político en el balotaje presidencial: quiénes son los candidatos a suceder a Gustavo Petro

El país llega al balotaje con dos proyectos antagónicos: Iván Cepeda, referente del oficialismo y Abelardo De la Espriella, outsider de la derecha dura con discurso de mano firme y fuerte respaldo de Donald Trump. Otra elección absolutamente polarizada en Sudamérica.

Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella protagonizan una de las elecciones más polarizadas de los últimos años en Colombia, en una disputa que definirá la continuidad o el giro del proyecto político iniciado por Gustavo Petro.

Colombia tendrá que elegir a su próximo presidente en el balotaje del próximo domingo, en el que se enfrentan dos candidatos que no podrían ser más distintos entre sí. Por un lado, Iván Cepeda , de larga trayectoria política, izquierdista y candidato oficialista impulsado por Gustavo Petro. Por el otro, Abelardo De la Espriella , candidato del movimiento ultraderechista Firmes por la Patria, outsider total y apoyado abiertamente por el presidente de EEUU, Donald Trump.

Desde sus inicios, Cepeda estuvo ligado al mundo político a través de su padre, Manuel, un periodista miembro del Partido Comunista Colombiano (PCC) que fue asesinado cuando se desplazaba de su vivienda al Congreso por pistoleros, al estilo que por entonces implantó la mafia en los 80'. A partir de allí, Cepeda hijo y ahora candidato comenzó a investigar la muerte de su papá, y descubrió que dos sargentos del Ejército participaron del crimen, en el que también estuvieron envueltos grupos paramilitares y otros uniformados. Por este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por la violación del derecho a la libertad de expresión, según rescató ANSA.

Cepeda estudió y se recibió de filósofo, y más tarde logró hacerse con un magíster de Derecho Internacional Humanitario, en Francia. Una vez formado y con la trágica muerte de su padre, se lanzó a la política en 2009 en el izquierdista partido Polo Democrático, donde consiguió una banca en diputados. Cuatro años después llegó al Senado y mantuvo su escaño en las elecciones de 2018 y 2022.

Las propuestas políticas de Cepeda, en caso de llegar a la presidencia, se inscriben en la continuidad de los procesos de transformación social impulsados por Gustavo Petro, el primer mandatario de izquierda en la historia de Colombia. En ese marco, plantea sostener una agenda centrada en garantizar el acceso a las necesidades básicas y en fortalecer la presencia del Estado en regiones periféricas atravesadas por la pobreza y la violencia de grupos armados . Sin embargo, su enfoque se diferencia al rechazar la idea de reactivar la confrontación armada como vía hacia la paz.

Cepeda ha planteado la continuidad de una economía abierta al libre comercio, aunque con un giro estratégico hacia la industrialización productiva basada en la ciencia, la tecnología y la innovación.

Propone, principalmente en materia económica, acelerar la transición energética y reducir progresivamente la dependencia del petróleo.

Quién es Abelardo De la Espriella

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Sin experiencia en cargos públicos, De La Espriella puede convertirse en el presidente que ponga fin al primer gobierno de izquierda en Colombia, con un discurso de mano dura que apela al patriotismo y la milicia, en un país con más de seis décadas de conflicto armado interno. Es apoyado por el presidente argentino Javier Milei y ni más ni menos que Donald Trump, siendo parte del giro a la extrema derecha que atraviesa todo el continente.

De La Espriella Se presenta como outsider, es abogado y magíster en derecho y especialista en Ciencias Penales. El ultraderechista se convirtió en una figura casi teatral ante su rival, Cepeda, que lejos está de la versatilidad populista de Abelardo. De acuerdo a datos de su campaña que también rescata ANSA, entre los logros del hombre de 47 años se encuentra: la publicación de cinco libros, la grabación de dos álbumes musicales, su participación como actor en dos series y una película.

También fue abogado de David Murcia Guzmán, personaje conocido en Colombia por haber montado un esquema Ponzi durante los 2000 y por ello, no es la primera vez que se escucha y escribe el apellido De La Esprilla en la esfera pública.

De la Espriella promete "destripar" a la izquierda, a quienes califica de ser sus enemigos, sugiere construir diez mega cárceles para llevar allí a la criminalidad y destruir 330.000 hectáreas sembradas con hoja de coca, mediante "todas las herramientas que nos permite la ley y la tecnología con la fumigación aérea, la erradicación manual, la persecución a los capitales de los narcos, la extinción de dominio express, la sustitución y la extradición".

Abelardo Gabriel De La Espriella Otero, es sin dudas el máximo candidato a suceder a Petro, ya que en las elecciones que derivaron en este balotaje, resultó vencedor con el 43% de los votos, frente al 41% de Cepeda. Además, el candidato de ultraderecha seguramente cuente con la mayoría de los votos de Paloma Valencia, tercera en aquellas elecciones con el 6,61% de los votos y quién ya ha anunciado que apoya al outsider, también conocido como "El Tigre".