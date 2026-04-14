Israel y EEUU condicionan el fin de la guerra a la entrega del material nuclear iraní

El ministro de Defensa israelí aseguró que el programa nuclear de Irán fue destruido, pero advirtió que aún resta resolver el destino del uranio enriquecido.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró este martes que tanto EEUU como Israel han definido la eliminación del material de uranio enriquecido que posee Irán como condición previa para poner fin a la campaña militar.

Según afirmó, tanto la guerra de 12 días del año pasado como la ofensiva actual lograron un objetivo central: destruir la capacidad iraní de desarrollar armas nucleares.

A pesar de haber cumplido con ese objetivo vital para Israel, Katz advirtió que el conflicto todavía no está resuelto. “Lo que queda pendiente es la cuestión del material enriquecido ”, sostuvo al señalar que ese remanente podría ser utilizado como base para reactivar el programa nuclear en el futuro.

En ese contexto, ministro israelí fue categórico: tanto Washington como Tel Aviv consideran que la retirada de ese material es una condición indispensable para cerrar la campaña militar.

Mientras tanto, la tregua de 15 días acordada entre Washington y Teherán se mantiene en una situación extremadamente frágil, por no decir que incumplida. Las negociaciones no logran avanzar y un escenario que podría volver a escalar en cualquier momento, a pesar de que este fin de semana hubo 20 horas de negociaciones en Pakistán, y de que Donald Trump anunciara este mismo martes, que se podrían reanundar las tratativas "en los próximos dos días.

Marco Rubio alienta a Israel y Líbano para avanzar hacia la paz en un diálogo “histórico”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, pidió a Israel y Líbano aprovechar una “oportunidad histórica” para avanzar hacia la paz, en el inicio de conversaciones directas en Washington, las primeras entre ambos países en varias décadas.

Durante el encuentro en el Departamento de Estado, Rubio reconoció la complejidad del proceso, marcado por años de conflicto, pero subrayó el valor del momento actual. “Esta es una oportunidad histórica. Somos conscientes que afrontamos décadas de historia y de complejidades que nos han traído hasta este momento único y la oportunidad que se nos presenta aquí”, afirmó al recibir a los representantes diplomáticos.

El funcionario estadounidense expresó su expectativa de que el diálogo permita sentar las bases para un acuerdo sostenido en el tiempo. “La esperanza hoy es que podamos delinear un marco sobre el cual pueda desarrollarse una paz actual y duradera”, concluyó.