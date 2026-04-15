Donald Trump descarta extender la tregua con Irán y presiona por un acuerdo inmediato: "Se avecinan dos días maravillosos" + Seguir en









El presidente estadounidense afirmó que no prorrogará el alto el fuego y aseguró que la guerra está “muy cerca” de terminar.

Donald Trump aseguró que no extenderá el alto el fuego con Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no prorrogará el alto el fuego con Irán y presionó por un acuerdo inmediato para poner fin al conflicto, al considerar que la tregua vigente no necesita extenderse.

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Trump dejó en claro su postura respecto al cese al fuego, que lleva dos semanas en vigor. Según explicó, no ve necesario ampliar el plazo de la tregua y apuesta a cerrar un entendimiento definitivo en el corto plazo.

En ese sentido, el mandatario sostuvo que "se avecinan dos días maravillosos”, en referencia a la posibilidad de avances concretos en las negociaciones. Su objetivo, remarcó, es alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra y permita a Irán iniciar un proceso de reconstrucción.

donald trump mojtaba jamenei El presidente estadounidense presiona por un acuerdo inmediato para poner fin al conflicto. La prioridad: un acuerdo Trump también sugirió que el contexto político en Irán cambió tras las últimas semanas de conflicto. “Ellos (Irán) realmente tienen un régimen diferente ahora”, afirmó, y agregó que “hemos eliminado a los radicales”.

Las declaraciones se suman a otras realizadas más temprano el mismo día, en las que el presidente aseguró que la guerra está “muy cerca” de terminar y que Teherán tiene “muchas ganas” de alcanzar un acuerdo.

EEUU apunta a un "gran acuerdo" total con Irán y ofrece apertura económica: qué pide a cambio El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, afirmó que la administración de Donald Trump busca un acuerdo integral con Irán que garantice el abandono verificable de su programa nuclear a cambio de impulsar la prosperidad económica del país y su integración al sistema global. Durante un acto de Turning Point USA en la Universidad de Georgia, Vance dejó en claro que la estrategia estadounidense no contempla acuerdos parciales. “El presidente Trump no quiere un acuerdo pequeño, busca el gran acuerdo”, sostuvo al referirse a las negociaciones mantenidas en Islamabad. jd vance y donald trump 2024.JPG El vicepresidente estadounidense aseguró que la Casa Blanca busca un “gran acuerdo” y no soluciones parciales. @JDVance El vicepresidente, quien encabezó la delegación estadounidense en conversaciones que se extendieron por más de 20 horas, explicó que el eje de la propuesta es directo: “Si ustedes se comprometen a no tener armas nucleares, vamos a hacer que Irán prospere. Vamos a lograr que sea económicamente próspero e invitaremos al pueblo iraní a la economía global de una forma que no han visto en toda mi vida”. A su vez, insistió en que el enfoque de la Casa Blanca apunta a una resolución de fondo del conflicto, que se intensificó tras los ataques iniciados a fines de febrero. “Trump quiere asegurarse de que Irán nunca tenga un arma nuclear. No se trata de un arreglo temporal, sino de una solución real”, subrayó.