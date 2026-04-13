Benjamín Netanyahu apoyó a Donald Trump en el bloqueo del estrecho de Ormuz y tensó aún más el conflicto con Irán

El primer ministro israelí respaldó la medida de Estados Unidos tras el fracaso de las negociaciones y responsabilizó a Teherán por la ruptura del acuerdo.

Benjamín Netanyahu respaldó la decisión de Estados Unidos tras el fracaso de las negociaciones con Irán.

"Irán violó las normas (de las negociaciones de paz en Pakistán), y el presidente Trump decidió imponer un bloqueo naval" , declaró durante una reunión del Consejo de Ministros, según un video difundido por su oficina.

En ese sentido, agregó: "Nosotros apoyamos por supuesto esta postura firme y estamos en constante coordinación con Estados Unidos".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , junto con el ejército de Estados Unidos, anunciaron el inicio de un bloqueo marítimo total contra los puertos y zonas costeras de Irán a partir de este lunes, tras el fracaso de las negociaciones del fin de semana con Teherán para alcanzar un acuerdo de paz y el riesgo de ruptura del alto el fuego en la guerra de Medio Oriente .

El Comando Central declaró que el bloqueo estadounidense, que comenzará desde las 11 am (hora argentina) , se aplicará "de manera imparcial contra los buques d e todas las naciones que entren o salgan de los puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes en el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán".

A su vez, se aclaró que los buques que transitan por el estrecho de Ormuz con destino a puertos no iraníes o procedentes de ellos no sufrirán impedimentos, y que se emitirá un aviso formal previo para la navegación comercial.

Benjamín Netanyahu apunta culpa a Irán por el fracaso de las negociaciones

El primer ministro israelí responsabilizó a Teherán por el fracaso del diálogo y sostuvo que incumplió los compromisos asumidos desde el inicio: "La ruptura se produjo por parte de los estadounidenses, que no pudieron tolerar la flagrante violación por parte de Irán de los términos para entablar negociaciones", afirmó ante su gabinete.

Además, explicó que el acuerdo contemplaba un alto el fuego y la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, condiciones que, según indicó, no fueron cumplidas por Irán.

Donald Trump y Benjamin NEtanyahu.webp El fracaso del diálogo en Islamabad derivó en una escalada de medidas contra Irán.

"El acuerdo era que habría un alto el fuego y que los iraníes abrirían de inmediato el estrecho. No lo hicieron. Los estadounidenses no pudieron aceptar esto".

La prioridad nuclear en el conflicto

Netanyahu también reveló detalles de la postura de Washington tras dialogar con JD Vance, quien le transmitió las prioridades del gobierno estadounidense en el conflicto.

Según el primer ministro, la “cuestión central” para Trump es la eliminación del programa de enriquecimiento de uranio iraní: "Esa es su prioridad, y por supuesto también es importante para nosotros", concluyó Netanyahu, al referirse a la necesidad de impedir que Irán continúe desarrollando capacidades nucleares en el futuro.