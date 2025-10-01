Denuncian nuevas maniobras intimidatorias de Israel contra la flotilla de ayuda humanitaria para Gaza

La flotilla asegura que un buque de guerra israelí acosó sus embarcaciones, obligando a maniobras evasivas y poniendo en riesgo a su tripulación.

La Global Sumud Flotilla denunció este miércoles que un buque de guerra israelí ejecutó una "operación intimidatoria" contra sus barcos, obligando al capitán de la embarcación a realizar una "maniobra evasiva" para evitar una colisión . La situación se produjo apenas horas después de que entraran en la "zona de riesgo" , donde misiones anteriores ya habían sido abordadas por fuerzas israelíes.

" Las fuerzas navales de ocupación israelíes localizaron una operación intimidatoria contra la Global Sumud Flotilla esta madrugada ", señaló la organización, explicando que la flota fue "rodeado de forma agresiva durante varios minutos por un buque de guerra israelí" .

Durante el incidente, las comunicaciones a bordo, incluidas las transmisiones de circuito cerrado, fueron deshabilitadas de manera remota . La flotilla indicó que el buque militar también se aproximó al 'Sirius', " repitiendo maniobras de acoso similares durante un periodo prolongado , antes de retirarse finalmente ". "Estas maniobras temerarias e intimidatorias pusieron en grave riesgo a las personas participantes (en el barco) ", alertó.

La flotilla afirmó que el Gobierno de España "se limitó a pedir a la tripulación de la Flotilla que abandone su misión, renunciando a ejercer su responsabilidad de proteger". " En lugar de inhibirse, debería garantizar nuestra seguridad hasta llegar a Gaza y exigir la apertura de un corredor humanitario ", subrayaron.

Misión humanitaria y derechos internacionales

La Global Sumud Flotilla recordó que su objetivo es pacífico: "Transporta ayuda humanitaria y civiles procedentes de más de 40 países", y que "interferir en nuestro paso es ilegal, y cualquier ataque o intercepción constituye un crimen de guerra". Su misión busca desafiar el bloqueo de Israel sobre Gaza y abrir un corredor humanitario para la población sitiada.

Horas antes del incidente, la flota había detectado "varios barcos no identificados" acercándose a sus embarcaciones y activó protocolos de seguridad. También se declaró la "alerta máxima" tras notar incremento en la actividad de drones sobre la flotilla. El Gobierno español informó que su fragata de rescate no podrá entrar en la zona de exclusión establecida por el Ejército israelí para proteger la seguridad de la tripulación y de la propia flotilla, recomendando encarecidamente "no adentrarse en la zona de exclusión, porque hacerlo pondría en riesgo severo su propia seguridad".