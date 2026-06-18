Israel atacó Líbano y desafía el alto el fuego acordado entre EEUU e Irán

Benjamín Netanyahu sostuvo que la presencia militar en la zona continuará mientras considere que existe una amenaza de Hezbollah contra las comunidades del norte israelí.

Israel realizó nuevos ataques en Líbano y puso en tensión el alcance del acuerdo entre Estados Unidos e Irán , que busca frenar las operaciones militares en ese frente. Medios internacionales reportaron bombardeos y ataques con drones en distintas zonas del país, mientras crece la presión sobre el Gobierno de Benjamin Netanyahu .

La ofensiva se produjo horas después de que el primer ministro israelí defendiera la permanencia de tropas en la denominada “zona de seguridad” en el sur libanés. Durante la inauguración de una carretera en el bloque de asentamientos de Gush Etzion , en la Cisjordania ocupada, Netanyahu sostuvo que no habrá retirada mientras Israel considere que persisten amenazas contra sus comunidades del norte.

Además, el vicepresidente estadounidense JD Vance advirtió a Israel por eventuales acciones contra Hezbollah en Líbano, en medio de las dudas sobre la fragilidad del acuerdo regional.

“Seguiremos avanzando por nuestro camino con sabiduría y discreción. Para ello es necesario mantener la zona de seguridad en el sur del Líbano”, sostuvo Netanyahu, según consignó el medio israelí Yediot Ajronot.

Israel utiliza esa denominación para referirse al perímetro que ocupa desde el 2 de marzo en el sur libanés, con una profundidad de hasta unos 10 kilómetros desde la frontera. Según el Gobierno israelí, esa franja funciona como barrera frente a posibles ataques de Hezbollah.

benjamin netanyahu Benjamin Netanyahu defendió la permanencia militar israelí en el sur del Líbano pese al acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

En ese sentido, Netanyahu comparó la situación con Gaza y aseguró que buscará “restaurar la seguridad y la prosperidad” en las comunidades del norte de Israel, ubicadas cerca del límite con Líbano. “No nos retiraremos mientras las necesidades de seguridad de Israel así lo exijan, porque esta zona es la barrera entre los terroristas de Hezbollah y nuestros ciudadanos”, afirmó.

La postura del premier se conoce pese al reciente memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, que contempla el “cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano”, además del compromiso de respetar la soberanía y la integridad territorial libanesa.

Sin embargo, Netanyahu volvió a remarcar que su principal objetivo es impedir que Irán acceda a armas nucleares, argumento con el que justificó la participación israelí en la guerra contra la República Islámica iniciada en febrero.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) señalaron que continuarán desplegadas en la zona por “necesidades operacionales”, con el objetivo de “eliminar amenazas” contra sus soldados y fortalecer la defensa de las comunidades del norte israelí.