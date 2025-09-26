Fingió tener una millonaria fortuna y logró codearse con grandes estrellas, pero fue descubierta: quién es realmente Daniella Pierson y qué pasó con ella

A base de mentiras, generó millones de dólares que dejaron de llegar en el momento que se conoció su fraude.

Pasó de ser una figura que generaba millones de dólares a perder todo tipo de credibilidad en su industria.

Daniella Pierson parecía ser una gran estrella del emprendedurismo en Nueva York. Su ascenso meteórico la llevó a codearse con celebridades, pero un escándalo por exagerar su riqueza reveló la fragilidad de su imperio .

En las redes sociales, ese aparente éxito seduce... hasta que la verdad sale a la luz. Tal fue el caso de esta mujer que no supo controlar su ambición y terminó siendo un gran fraude .

Daniella Pierson nació en 1995 en Jacksonville, Florida, y fundó The Newsette en 2015 mientras estudiaba en la Universidad de Boston. Su boletín digital de cultura pop creció rápido, facturando 25 mil dólares en el primer mes con un préstamo de su madre. Para parecer una empresa grande, creó correos falsos simulando más empleados.

En 2020, Forbes la incluyó en su lista 30 Under 30 , un reconocimiento a emprendedores menores de 30 años, valorando su empresa en 200 millones de dólares tras una inversión de Peter Rahal, fundador de RXBar, una marca de barras energéticas. Pierson se asoció con celebridades como Selena Gomez, cofundando Wondermind en 2021, una startup de salud mental, y se relacionó con Sara Blakely y Jewel.

En 2023, Pierson participó en un grupo para comprar Forbes Media, liderado por Austin Russell, con la idea de unirse al directorio. Sin embargo, su presencia generó divisiones entre inversores y la operación fracasó, dejando dudas sobre su influencia.

En 2025, Forbes y Business Insider revelaron que Pierson exageró datos: reportó 1.3 millones de suscriptores en The Newsette, pero solo tenía 500 mil, contando duplicados. Sus ingresos cayeron de 40 millones de dólares en 2021 a menos de 4 millones. Negó bonos a empleados mientras compraba artículos de lujo.

El escándalo provocó demandas por impagos y su salida de Wondermind tras desacuerdos con Gomez por una discusión con su propia madre. En 2025, lanzó Chasm, un club para mujeres emprendedoras, pero su reputación de exageraciones la marcó como poco confiable. Pierson insiste en que su éxito fue real, aunque el daño persiste.