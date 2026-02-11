Donald Trump ordenará al Pentágono comprar carbón para reactivar el sector + Seguir en









Información difundida por agencias internacionales apunta a que el presidente de EEUU firmará una orden para que se utilicen fondos públicos para destinar a ese sector.

El año pasado, Trump firmó órdenes ejecutivas para aumentar la producción de carbón, una de sus muchas medidas que van en contra de los esfuerzos globales para reducir las emisiones de carbono. Depositphotos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto ordenar al Pentágono que utilice fondos públicos y contratos del Pentágono para mantener las centrales eléctricas de carbón estadounidenses, según informó Bloomberg News el martes, que basa su información en un funcionario de la Casa Blanca.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Reuters no pudo verificar inmediatamente la información. La Casa Blanca no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Reuters fuera del horario laboral habitual, mientras que el Pentágono remitió a la Casa Blanca para obtener comentarios.

La información de Bloomberg señala que la medida se adoptará mediante un decreto el miércoles, en el que Trump ordenará al secretario de Defensa, Pete Hegseth, que firme acuerdos para comprar electricidad a centrales de carbón para operaciones militares.

Trump también tiene previsto dar a conocer un plan del Departamento de Energía para proporcionar u$s175 millones para la modernización de seis centrales eléctricas de carbón en Kentucky, Carolina del Norte, Ohio, Virginia y Virginia Occidental, añade la noticia.

La Casa Blanca también dijo que el miércoles celebraría un acto para promover las fuentes de energía que utilicen carbón.

Ejecutivos del sector del carbón, mineros y líderes de la industria energética visitarán la Casa Blanca mientras Trump hace los anuncios, añade el informe. El año pasado, Trump firmó órdenes ejecutivas para aumentar la producción de carbón, una de sus muchas medidas que van en contra de los esfuerzos globales para reducir las emisiones de carbono.

Temas Donald Trump